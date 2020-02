Nakon jutrošnjeg sastanka Kriznog stožera, u Ministarstvu zdravstva održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavnici svih nadležnih službi otkrili poduzete mjerame vezano za koronavirus.

Ministar zdravstva Vili Beroš na početku konferencije je podsjetio kako je epidemija stigla u naše susjedstvo.

"Da smirimo javnost, želim reći da je u 80 posto slučajeva klinička slika zaraženih koronavirusom vrlo blaga. Pokušat ćemo spriječiti ulazak virusa u Hrvatskoj, ali to neće ovisiti samo o nama, taman da i zatvorimo granice. Ako virus i uđe u Hrvatsku, napravit ćemo sve da spriječimo njegovo širenje. Podignut ćemo stupanj pripravnosti na veću mjeru. Nema mjesta panici", rekao je Beroš.

Situacija se prati u realnom vremenu

Predsjednica Stožera Maja Grba-Buljević rekla je da se situacija prati u realnom vremenu.

"Jučer smo uveli zdravstveni nadzor koji vrijedi za osobe koje dolaze iz pokrajine Lombardije i Veneta. Na snazi su i dalje mjere nadzora za osobe iz Kine i Južne Koreje. Mjere ćemo prilagođavati po potrebi. To ne vrijedi za osobe koje su jučer ili prekjučer došle iz Venecije, osim ako nisu dobile rješenje o nadzoru. U stalnoj smo komunikaciji sa svim našim susjedima i zajednički promišljamo što ćemo uvesti", rekla je Grba-Buljević.

Kako će točno funkcionirati mjere i nadzor na granicama objasnio je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

"Navedene pokrajine proglašene su područjima na kojima se uvode posebne mjere, a one se mogu i proširiti i na druge pokrajine. Mjere će se vjerojatno morati proširiti i na pokrajine Emilia Romagna i Piemont. Granična policija pitat će ljude dolaze li iz tih područja te će u tom slučaju biti izdano rješenje o epidemiološkom nadzoru. Epidemiolog će provjeravati zdrave osobe koje se vraćaju iz tih pokrajina sljedećih 14 dana. Uzorci osoba sa simptomima će biti odmah poslani na analizu. Kad je riječ o zdravim osobama koje dolaze u Hrvatsku na jedan dan, ako izjave da nemaju simptome, one će dobiti dozvolu da uđu u Hrvatsku i isti dan se vrate u Italiju. Za osobe sa simptomima to neće biti moguće te će one biti pod kontrolom ili u Hrvatskoj ili u Italiji. Razmatra se proširenje karantene te se traže nove lokacije, poput hotela ili odmarališta na izoliranim mjestima u Hrvatskoj. Samo mjerenje temperature na granici nije pretjerano učinkovito te se apelira na iskrenost svih osoba koje ulaze u Hrvatsku", rekao je Capak.

Na presici je rečeno i kako veliki broj kombija svaki dan dolazi na granicu zbog zdravstvenog turizma.

"WHO nije preporučio nošenje maski"

Beroš je kazao kako WHO nije preporučio nošenje zaštitnih maski.

Rekao je kako su kapaciteti karantena trenutno ograničeni na infektološke odjele po bolnicama, ali se intenzivno razmišlja o njihovom proširenju.

"U Rijeci se već razgovaralo o proširenju karantene u zgradi Crvenog križa, a slično se pregovara i u Zagrebu, ali još je prerano o tome govoriti", rekao je Beroš i dodao kako se nova područja karantene mogu biti uspostavljene za nekoliko sati.

Otkrio je i kako se razmatralo o zatvaranju granica, ali to nije preporuka ni WHO-a ni europskih institucija.

"Trenutno smo daleko od toga", rekao je Beroš.

Ministar je naglasio kako je iznimno važno da svi koji ulaze iz Hrvatske u Italiju te obratno govore istinu.

"Na granicama će biti epidemiologa i liječnika koliko god bude potrebno", rekao je.

Na pitanje što točno podrazumijeva kućna karantena šef epidemiološke službe HZJZ-a Bernard Kaić kazao je kako to ovisi o tome koliko je rizični kontakt osoba ostvarila.

"Ako je osoba bila u bliskom kontatku s oboljelim, trebala bi biti sama u izolaciji. Ako takva osoba živi s ukućanima, onda bi takvu osobu trebalo staviti u karantenu. Ako netko nema bliski kontakt s oboljelim, nego samo potencijalni kontakt zato što je boravio na području gdje ima oboljelih, takvoj osobi dovoljna je izolacija u kući, čak i u prisustvu ukućana. Važno je da ta osoba ne ide na radno mjesto, školu, kina ili drugdje gdje bi ta mala šansa da se zarazila mogla prourokovati više oboljelih. Ako ta mala šansa ipak nastane u kući s njegovim ukućanima, to neće biti toliko strašno jer je njih vrlo lako moguće identificirati. Ako osoba oboli, treba se pozvati zdravstvenu službu da se dogovori prijevoz u bolnicu. Mi ovdje govorimo o zdravim osobama koje su boravile u Kini, Koreji ili Sjevernoj Italiji za koje je vjerojatnost da su se zarazile ipak jako mala. Ako nije moguće smanjiti kontakt s ukućanima, to je rizik kojeg trebamo prihvatiti. Ne možemo svakog tko dođe iz Italije stavljati u karantenu. To će se raditi samo ako je netko bio u bliskom kontaktu s oboljelima", rekao je Kaić i ponovio važnost održavanja higijene ruku.

Kazao je i da nema nikakvih informacija o dvije osobe iz Zadra kod kojih se navodno sumnja na koronavirus.

Poručio je i kako preostali Hrvati na kruzeru Diamond Princess nisu zaraženi.