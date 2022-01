Ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ivicu Erlića u petak je zbog prometnog prekršaja zaustavila policija, a onda su utvrdili da bi trebao biti u izolaciji, a ne za volanom. Pitali smo Erlića kamo je išao za vrijeme izolacije.

Ivica Erlić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, zaražen je koronavirusom i u izolaciji je. Ipak, u petak ga je u njegovu automobilu zaustavila policija. Tu je informaciju na društvenim mrežama objavio Jure Zubčić, predsjednik županijskog SDP-a.

Nazvali smo Erlića koji nam je potvrdio da se to zaista i dogodilo, no tvrdi da je išao k liječniku.

''Jasno je da onaj tko to pokreće sve politizira i to je njegovo pravo. Ja sam išao na Hitnu u kontaktu s doktorom s Hitne pomoći. Nazvao sam ih prvo da mi nije dobro i rekli su: 'Ajde sada imamo vremena, dođi, pregledat ćemo.' Sjeo sam u auto i otišao dolje. A koji je to inače protokol kad je čovjek pozitivan i ide na Nastavni zavod za javno zdravstvo? Onda stoji u masi ljudi i testira se i što onda? Sjeda u auto i ide doma. Kod nas čovjek isto dođe na brzi antigenski test i sjede u auto i ide doma'', rekao nam je Ivica Erlić. Pita se kako bi drugačije trebao doći do liječnika u ovoj situaciji.

''Bio je praznik i moj liječnik nije radio. Kako sam trebao otići? Pa i Hitna ima stotine poziva i ne može na svaku adresu ići. Ja sam došao na pregled i doma'', poručuje.

''Trebao bi biti prvi u borbi...''

Kaže da se sada dobro osjeća, a pomoć je potražio jer je imao poteškoća s disanjem. ''Sutra mi je i izolacija gotova. Policija je rekla da će me se kontaktirati kako bi se prikupili još detalji pa će se vidjeti što dalje'', govori Erlić kojega je Zubčić žestoko prozvao na društvenim mrežama.

''On bi, kao član Stožera civilne zaštite Zadarske županije, trebao biti prvi u borbi protiv pandemije, a ne doprinositi širenju virusa. Također kao ravnatelj zdravstvene ustanove trebao bi biti primjer odgovornosti'', napisao je Zubčić i dodao da se Erlić ''lukavo izvući s time da upravo ide na hitni prijem jer mu nije dobro''.

''Pritom kao ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu vrlo dobro zna koji su protokoli kad osoba zaražena korona virusom treba medicinsku skrb. Uostalom, u tom slučaju se ne voziš sam na hitni prijem, te je to dokaz samo zloupotrebe pozicije koju obnaša'', zaključio je predsjednik županijskog SDP-a. Od zadarskog župana tražio je hitnu smjenu Erlića, a njega pozvao da sam da ostavku. U naknadnoj mu je objavi poručio i da se može svoje može dokazati ''na način da objavi datum, sat i mjesto zaustavljanja policije, kao i trijažnog pregleda na hitnom prijemu pa da se jasno vidi razlika od par sati.''