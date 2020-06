Pjevač koji je zaražen koronavirusom simptome je razvio u ponedjeljak, nakon subotnjeg nastupa, a tijekom prošlog tjedna bio je u Srbiji.

Gradonačelnik Knina Marko Jelić i načelnik gradskog Stožera civilne zaštite Marijo Ćaćić potvrdili su kako je osoba kojoj je identificirana zaraza koronavirusom pjevač koji je za vikend nastupao u noćnom klubu pred 600 ljudi, javlja Dalmacija danas.

Nastupao je u subotu, 20. lipnja, a u ponedjeljak razvio simptome. Ako je već u vrijeme nastupa bio zarazan, više desetaka ljudi bi moglo završiti u samoizolaciji. Epidemiolozi pozivaju sve one koji su u subotu bili u noćnom klubu "No.1" da se jave epidemiologu ili svom liječniku opće prakse.

Zaraženi pjevač tijekom prošlog tjedna boravio je u Srbiji te se od tamo vratio u Knin.

"Trenutno se osjećam dosta dobro. U ponedjeljak sam dobio simptome, loše sam se osjećao i imao sam blago povišenu temperaturu. Odlučio sam se testirati na koronavirus“, rekao je zaraženi pjevač za Dalmacija danas.

"Žao mi je, ako sam zarazio veliki broj ljudi, svojih sugrađana, ako ne daj Bože dođe do toga, zaista nema namjere, jednostavno se dogodilo i to je to."

"U klubu smo postavili zaštitnu mrežu koja stvara udaljenost od oko pet metara između izvođača i publike. Tako da vjerujem da neće biti problema te da brojni ljudi neće biti zaraženi“, nada se vlasnik kluba.

Na društvenim mrežama objavili su kako nitko od osoblja nije pozitivan te da su dezinficirali prostorije i inventar.