Trebaju li ugostitelji maske nositi i na otvorene ili ipak ne? Pitanje je to koje je pokrenula situacija u Zadru kada je ministar zdravstva odbio popiti kavu u kafiću nakon što ga je poslužila konobarica bez zaštitne maske. Iz Nezavisne udruge ugostitelja kažu da takvo pravilo ustvari – ne postoji.

Veliki upitnik nastao je nakon incidenta u Zadru kada je ministar zdravstva Vili Beroš napustio kafić jer je njega i njegovu suprugu poslužila konobarica koja nije nosila zaštitnu masku.

Trebaju li i nose li ugostitelji zaštitne maske kada rade i na otvorenom dijelu objekta upitali smo Žakline Troskot, predsjednicu Nezavisne udruge ugostitelja.

''Oduvijek stoji preporuka da osoblje nosi maske, ali mi u Zagrebu to tretiramo kao da moraju nositi i na otvorenom. Nekako smo to prihvatili, ali u biti nema nikakvog 'moranja''', kaže Troskot.

Pravila jednaka za sve

Situaciju u Zadru nije željela komentirati, no poručila je da pravila moraju biti jednaka za sve.

''Ako se takva odluka i donese, da se maske moraju nositi i vani, to se mora donijeti na razini svih djelatnosti. Ne mogu se stalno odluke odnositi samo na ugostitelje. Čini mi se suludo da maske nose vani, ali ako tako bude, onda to moraju raditi svi – od tete na placu do konobara'', govori Troskot i dodaje se koronavirusom ne može zaraziti samo u ugostiteljskim objektima.

Osvrnula se i na činjenicu da zatvoreni dijelovi kafića još uvijek nisu otvoreni,. ''Ako svi mogu raditi, zašto ne mogu ugostitelji? Mi mjere postavljamo samo za ugostitelje kao da je to jedina grana u Hrvatskoj'', kaže.

Neki vlasnici kafića, nastavlja, nemaju terase, pa uopće ne mogu raditi.

''Oni ne rade od 11. mjeseca. Ljudi gledaju Zagreb, Split, Rijeku i kao sve funkcionira. Ne funkcionira. Ljudi su očajni, sedam mjeseci nemaju prihoda. A život se odvija normalno i to je ono što boli, što ne možeš podnijeti. Vidiš da se ljudi voze u busovima, druže se u šoping centrima, a ti sjediš doma i ne možeš raditi'', kazala je Troskot. Dodaje da je teško špekulirati kada će i takvi ugostitelji otvoriti svoja vrata, no nadaju se da će to biti što prije.