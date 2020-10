Zagrebački stožer civilne zaštite na konferenciji za medije u 10:45 izvijestit će o situaciji s koronavirusom u metropoli. Presicu možete UŽIVO pratiti na našem portalu.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar potvrdio je u petak za Hinu da je u posljednja 24 sata u Zagrebu zabilježeno 580 slučajeva zaraze koronavirusom.

Brojka je i dalje velika, ali je broj novih slučajeva ipak manji nego dan ranije kad smo imali čak 705 novozaraženih.

"To je naša epidemiološka brojka, to su svi oni koji imaju prebivalište ili privremeno ili trajno boravište u Zagrebu, brojke Nacionalnog stožera vjerojatno će za Zagreb biti manje, jer oni broje samo one koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu", objasnio je Šostar.

''S obzirom na velik broj slučajeva, epidemiolozi ne stignu obraditi sve kontakte u 24 sata. Očekujemo i veće brojeve. Moramo povećati resurse, zdravstvene kadrove koji će nam pomoći pratiti kontakte ili mijenjati strategiju", poručila je za Dnevnik Nove TV zamjenica ravnatelja NZJZ-a Sandra Šikić.