Hrvatska je u četvrtak srušila rekord zaraženih i preminulih u jednom danu. Danas bi brojke mogle biti i veće.

* U četvrtak rekordna 1563 slučaja zaraze

* Preminulo 13 osoba, najviše od početka epidemije

Tijek događanja pratite u nastavku:

8:10 Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar potvrdio je da je u posljednja 24 sata u Zagrebu zabilježeno 580 slučajeva zaraze koronavirusom. "To je naša epidemiološka brojka, to su svi oni koji imaju prebivalište ili privremeno ili trajno boravište u Zagrebu, brojke s Nacionalnog stožera Civilne zaštite vjerojatno će za Zagreb biti manje jer oni broje samo one koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu", rekao je Šostar.

8:00 U Požeško-slavonskoj županiji trenutačno su aktivna 102 slučaja zaraze koronavirusom (COVID-19), 88 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 ih je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 458 osoba, a ukupno je testirano 11.356 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 159 uzoraka, od toga je 10 pozitivnih.

7:20 "Zdravstveni sustav priprema se za velike brojke, sve je više onih koji su teško bolesni i na respiratoru'', izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš komentirajući rekordne brojke novozaraženih. Više o tome OVDJE.

7:15 Na prijedlog pet lokalnih stožera Nacionalni stožer pooštrio je mjere u četiri županije i jednoj općini. Objavljeni su detalji odluke Stožera koja je na snagu stupila u četvrtak. Više o tome OVDJE.

7:10 U četvrtak su zabilježena 1563 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 7380. Među njima je 661 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 46 pacijenata. Preminulo je 13 osoba.