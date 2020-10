Nove mjere za ugostiteljske objekte nisu naišle na odobravanje struke. Udaljenost između stolova, skraćeno radno vrijeme, COVID redari i ostale restrikcije izazvale su ogorčenost među vlasnicima kafića i restorana.

Jedan poznati zagrebački restoran na svojoj je stranici na Facebooku objavio prilično oštru poruku Stožeru civilne zaštite.

Vlasnici zagrebačkog restorana navode kako su u njihovu objektu jele brojne poznate osobe iz cijelog svijeta, a članove Stožera krive za odlazak ljudi iz Hrvatske.

"To je razlika među nama. Mi stvaramo, vi rušite. Ne govorimo sve ovo da bismo se promovirali ili hvalili jer naši gosti, i sadašnji i budući, jako dobro znaju tko smo mi i zašto nam dolaze, govorimo ovo da bismo vama pokazali što uništavate. A ne uništavate samo nas, mi smo samo jedna u nizu lijepih priča koje pretvarate u horor...", navodi se u podužoj objavi.

Ugostitelji navode kako nisu teoretičari zavjera te cijene znanost i činjenice, stoga podsjećaju kako je "dokazano da je smrtnost od korone između 0,15 i 0,2 posto te da WHO tvrdi da je lockdown najgora moguća opcija".

"Da razjasnimo i ponovimo, ne utječe korona na naš život, nego vi sa svojim paničnim, nepromišljenim, destruktivnim, nekreativnim, nerealnim, činovničkim mjerama te stvaranjem emotivne ucjene i pasivne agresije na sve građane jeftinom populističkom floskulom 'odgovornosti prema drugima'. A svakodnevnim iznošenjem brojki (koje mogu biti jako važne i koristan indikator znanstvenoj zajednici) ciljano zastrašujete javnost kako biste ih učinili poslušnijima jer se radi o, prosječnom čovjeku, nebitnim i beskorisnim podacima koji o stvarnoj opasnosti od ovog virusa ne govore ništa.

Da vam objasnimo to vašim rječnikom, kao što ljudi ne umiru zbog virusa, nego najčešće zbog neadekvatne, pretjerane, panične, nekontrolirane reakcije ljudskog imunog sustava, isto tako niti normalan život ne uništava pandemija i situacija s koronom, nego vaše neadekvatne, pretjerane, panične, nekontrolirane reakcije i mjere. Drugim riječima, ubijate društvo, baš kao što vlastiti imunosni sustav ubija čovjeka. Je li baš toliko teško shvatiti ovu paralelu?

Maske osoblja kao niti udaljenost stolova od 2 metra nikad nismo predstavljali kao problem. Međutim, tražiti da svaki gost kafića i restorana ima četiri (4) kvadratna metra te da su stolovi udaljeni 3 metra može samo netko tko nije nikad bio u restoranu ili nikad nije bio na satu geometrije. Dakle, jedna peteročlana obitelj koja iz istog kućanstva, gdje neki spavaju u istom krevetu, dolazi istim automobilom do restorana (da vam pomognem, površina unutrašnjosti automobila je oko 2 kvadrata), tamo dobiva 20 metara kvadratnih kako se ne bi zarazila. Čak i ako zanemarimo tu obiteljsko-geometrijsku bizarnost, ne možemo zanemariti činjenicu da većina ugostiteljskih objekata u Hrvatskoj nije veća od 60 kvadrata (često je i puno manja). Po vašoj računici, takvi restorani mogu primiti 3 do 4 obitelji odjednom. Znam da ste svi zajedno korisnici sredstava državnog/gradskog proračuna, ali probajte se samo na sekundu praviti da niste i da stvarno morate zaraditi plaću. Znamo da je teško zamislivo, ali probajte. Kako biste to uspjeli u ovoj računici? Drugim riječima, vi ste upravo potpisali novi lockdown, samo ste ga nazvali drugim imenom", poručuju iz zagrebačkog restorana.

Navode da će ako Stožer ne promijeni svoje odluke hranu dijeliti besplatno ispred HNK-a te objavu zaključuju riječima: "Nikad u životu ne bismo željeli biti vi, barem zbog srama pred vlastitom djecom, ako već ne pred samim sobom."