Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) planira u sljedeća dva tjedna donijeti odluku o hitnom odobrenju još dva kineska cjepiva protiv COVID-a, rekla je pomoćnica generalnog direktora Mariangela Batista Galvao Simao novinarima u ponedjeljak.

Mariangela Batista Galvao Simao je rekla da bi WHO mogao donijeti oluku o cjepivu laboratorija Sinopharm do kraja ovog tjedna, a o cjepivu Sinovac Biotecha do kraja sljedećeg.

Kina je već primijenila milijune doza oba cjepiva u zemlji i izvezla ga u brojne zemlje, posebice u Latinsku Ameriku, Aziju i Afriku.

Lista cjepiva WHO-a je pokazatelj nacionalnim regulatorima o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva i omogućuje kineskim cjepivima uključenje u COVAX, globalni program za osiguranje cjepiva, uglavnom za siromašne zemlje. Ako budu odobrena, kineska cjepiva će biti prva cjepiva iz nezapadnih zemalja koja će odobriti to globalno tijelo.