Nakon otkrivanja novog soja koronavirusa u Velikoj Britaniji, Francuska je zatvorila svoje granice s tom zemljom. Svi vozači koji su trebali prijeći u Francusku, već nekoliko dana čekaju u britanskom gradu Kentu. Svi se masovno testiraju na COVID-19 te nakon negativnog rezultata mogu nastaviti s putovanjem.

Dodatnih 800 pripadnika vojske bit će poslani u Kent za Božić da pomognu vozačima koji su danima već ''zarobljeni'' zbog novog soja koronavirusa.

Naime, nakon otkrića nove mutacije COVIDa Francuska je zatvorila granicu s Velikom Britanijom i sva teretna vozila zaustavljena su pri pokušaju prelaska u Francusku.

Uvjet za normalizaciju prometa prema Francuskoj: Britanija počela testirati blokirane vozače kamiona na covid-19

Svi vozači prije ulaska na trajekt ili vlak moraju imati negativan test na virus. Da bi se situacija što prije riješila, 1100 članova vojske pomoći će testiranjem vozača na sam Božić, kojih je oko četiri tisuće.

Od 2367 testiranih vozača, do 12 sati na Badnji dan, pozitivnih uzoraka bilo je tri. Trajekti će nastaviti voziti i na Božić te se očekuje rasplet situacije kroz nekoliko dana. Također, vojska će osigurati socijalne punktove za distribuciju vode i hrane.

Na granici Britanije i Francuske blokirano više tisuća kamiona: Vozače testiraju vatrogasci i dobrovoljci

"Cilj nam je što je brže moguće vratiti strane prijevoznike kući sa svojim obiteljima", rekao je tajnik prometa, Grant Shapps.

Naglašava da zna koliko je teško vozačima što moraju biti tamo u blagdansko vrijeme, ali rade na tome da što prije razriješe situaciju. Volonteri su dostavili tisuće obroka vozačima te je sva hrana koju su osigurali besplatna, prenosi BBC.

