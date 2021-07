Zbog sve veće zastupljenosti delta soja koronavirusa Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nova pravila za izolaciju i samoizolaciju. Tko će sve i na koliko morati u karantenu, doznaje Barbara Štrbac.

Mijenja se trajanje samoizolacije, izdana su nova pravila tko mora, a tko ne mora u samoizolaciju, mijenja se trajanje i Covid potvrda. Krenimo redom. Samoizolacija je ponovno s deset produljena na četrnaest dana. Četrnaest dana računa se od posljednjeg kontakta s oboljelim.

Samoizolacija može trajati i dulje ako su bolesnik i kontakt u istom kućanstvu bez mogućnosti izolacije. Na primjer roditelj koji njeguje dijete. Tada karantena roditelja počinje posljednjeg, desetog dana izolacije djeteta, dakle ukupno 24 dana. Ako po završetku karantene kontakt ne razvije simptome, ne treba se testirati.

Iznimke su osobe koje rade u zdravstvenim ustanovama i u domovima. One se na posao mogu vratiti tek nakon što dobiju negativan PCR test. Ako pak kontakti tijekom samoizolacije razviju simptome Covida, sada se moraju testirati ne bi li potvrdili bolest. Testirati se mogu ili brzim antigenskim ili PCR testom.

Novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac provjerila je i postoje li iznimke za osobe koje su već cijepljene te moraju li i one u samoizolaciju.

U samoizolaciju, naravno, ne moraju svi oni koji su cijepljeni s obje doze cjepiva, odnosno jednom ako je riječ o Johnsonovom cjepivu. Taj uvjet vrijedi ako je prošlo najmanje četrnaest dana od završetka cijepljenja, a ne više od devet mjeseci. To je produljeno jer cjepivo je do sada, pod navodnicima rečeno, vrijedilo, sedam mjeseci.

Druga kategorija su osobe koje su preboljele Covid i u osam mjeseci od preboljenja dobile prvu dozu cjepiva. One u karantenu neće morati još devet mjeseci nakon te prve doze. To ne vrijedi za imunokompromitirane osobe i one starije od 65 godina. Oni moraju primiti dvije doze neovisno o preboljenju.

U samoizolaciju ne trebaju oni koji su u posljednjih devet mjeseci preboljeli Covid i to mogu dokazati laboratorijskim nalazom. Ove tri kategorije produžit će se i u Covid potvrdama. Do sada su vrijedile sedam mjeseci za cijepljene, šest za preboljele.

Imamo još jednu kategoriju koja ne treba u samoizolaciju. To su svi oni koji su klasificirani kao vjerojatno preboljeli, dakle ljudi koji su imali karakteristične simptome bolesti, a živjeli su u istom kućanstvu s oboljelima. Znamo da takve bolesnike liječnici često nisu slali na testiranje, a vodili su ih kao oboljele.

Na žalost cijepljenje ne sprječava u potpunosti ni mogućnost infekcije ni prijenos infekcije. Cijepljeni dakle, ostvare li kontakt s oboljelim, u pravilu ne moraju u samoizolaciju, ali se moraju iduća dva tjedna strogo pridržavati mjera kojima se smanjuje mogućnost prijenosa bolesti: maska, distanca, pranje ruku...

Ako su pak zaposleni u zdravstvu ili u domovima, za njih vrijede posebno stroga pravila. Uz sve ostalo moraju cijelo vrijeme nositi FFP2 masku. Svi cijepljeni, u slučaju kontakta, moraju pratiti svoje zdravstveno stanje i dobiju li simptome moraju na PCR testiranje. Ako test potvrdi infekciju, tada moraju u samoizolaciju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr