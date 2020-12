Stožer civilne zaštite predstavio je nove epidemiološke mjere. Od 23. prosinca 2020. granice između županija moći će se prijeći samo s propusnicama. No, nastalo je niz neriješenih problema oko studentskih propusnica.

Nakon odluke o ponovnom uvođenju propusnica između županija koji na snagu stupa 23. prosinca, studentska populacija ostala je s nizom nerazjašnjenih pitanja. Studentica Iva zvala je svoj županijski Stožer za više informacija. Na njezin upit oko povratka u boravište gdje studira, rečeno joj je kako vjerojatno neće moći dobiti propusnicu, jer kako tvrde, ''sve što joj je potrebno za studiranje te to što radi, nije dovoljan razlog da se smije vratiti''.

''Danas sam probala ponovno zvati Stožer, ali ih je nemoguće dobiti na telefon. Uglavnom, kada sam ih u petak zvala, otpilili su me i nije im bilo jasno kako to da si ja ne mogu ponijeti sve što mi treba doma sa sobom? Kako ja to ne mogu učiti i raditi od kuće i da citiram 'ma tko to radi izmedu Božića i Nove godine'?, rekla je Iva.

Nije joj jasno po čemu su Grad Zagreb i Zagrebačka županija izuzeti od pravila. ''Ajde da ta pravila vrijede za sve pa da nitko nikuda ne ide, nego spoje Zagreb i Zagrebačku županiju gdje i je najviše ljudi koji se onda slobodno smiju kretati, a ja ne smijem otići doma gdje ne izlazim iz dvorišta i vratiti se nakon toga u stan iz kojeg jedva da izlazim'', ogorčena pita studentica.

Ukinute autobusne linije

Sljedeća nepoznanica je i ukidanje određenih autobusnih linija za vrijeme pandemije. Iz tog su razloga studenti stavljeni u nepovoljan položaj te su primorani nalaziti druge solucije, ili - uopće ne otići doma svojim obiteljima uoči Božića, Jedna od studentica koja se našla u problemu je Barbara. Naime, bez ikakvog objašnjenja ukinuta joj je autobusna karta za Knin. Na njezine brojne pozive, nitko nije odgovorio. Na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru rekli su joj kako oni nemaju veze s time te ju ponovno uputili na Flixbus. Na kninskom Autobusnom kolodvoru - ista situacija.

''Nisu mi ništa rekli. Nadam se da ću uspjeti dobiti propusnicu iza Božića, a ako ne, onda ću morati ostati u Kninu do 8. siječnja'', izjavila je Barbara.

Ukinuta karta za Knin Foto: Barbara

Dodala je kako nitko ne uzima u obzir njihovo studiranje, pogotovo pisanje diplomskog rada. ''Želim propusnicu iz razloga što me čekaju kolokviji i pisanje diplomskog čim se vratim u Zagreb pa sam mislila doći odmah nakon Božića. Lokalna knjižnica sigurno nema literaturu koja mi treba, a i samo bi jedan cijeli kofer trebala nositi za sve knjige. Nitko o tome ne razmišlja'', rekla je.

Helenin otac je uputio mail za izdavanje e-Propusnice kako bi došao po kćer koja se vraća iz Švicarske sa stručnog usavršavanja. Naveo je kako ima negativan nalaz na COVID te da zbog fakulteta treba povratak. Na njegov upit iz Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske odgovorili su kako mu je propusnica odbijena, jer se one dobivaju isključivo za ''zdravstvene i poslovne razloge.''

Helena je rekla kako ispada da su studenti ti koji su nerazumni. ''Bitno da smo mi studenti neodgovorni'', zaključila je Helena. Za primjer je uzela svoj zagrebački fakultet koji je tek nedavno prešao na nastavu online. ''Moj fakultet je tek prije nekoliko tjedana prešao na online nastavu, nakon medicine, građevine i ostalih. Razlog - na našem se studiju nastava navodno ne može održavati online! To se riješilo tek nakon što je izašao tekst u medijima. Bitno da naš Stožer kaže kako je to sve odavno online. Ma strašno! To je samo iz perspektive studenta koji ne rade. Ne želim ni zamišljati kako je kolegama koji rade'', razočarana je Barbara. ''Dok se novinari ne upletu, ništa se ne riješi'', istaknula je.

Spavanje na aerodromu?

Sljedeći problem s prijevozom ima i studentica Helena. Kaže kako joj je ova cijela situacija izuzetno stresna. ''Bus za Rab iz Zagreba vozi jedanput dnevno i to u pola 12 ujutro. Pitanje je hoće li voziti kada se propusnice uvedu. Naravno, neće biti nikakve obavijesti po običaju. Međutim, ako taj autobus i bude nekim čudom vozio, ja na njega ne stignem zato što dolazim popodne avionom (naravno uz negativni PCR test) i samim time sam osuđena na stres jer nemam kako doći do Raba'', ljutita je Helena.

Dodala je i apsurdnu situaciju u kojoj roditelji neće moći doći po svoju djecu. ''Mislim da je neprihvatljivo da se ne izdaju propusnice za roditelja koji dolazi po svoje dijete i ne zadrzava se dulje od sat vremena. Ne razumijem koje je njihovo rješenje? Da spavamo na cesti ili da idem pješice? Realno, propusnice koje su uveli nemaju smisla jer ljudi koji su mogli su došli prije 23.12, dakle niste ništa postigli jer je došlo milijun ljudi'', izjavila je Helena. Također, zapitala se što će biti s kolegama na, primjerice, Veterinarskom fakultetu koji 22. i 23. prosinca imaju noćna dežurstva, a odbijene su im karte za povratak u mjesto studiranja.

Nadodala je i kako ova situacija dovodi u pitanje njezin nesmetan povratak u Zagreb. ''Jedino što su spriječili jest dolazak malog broja ljudi koji zapravo moraju radit do 23.12 i evo mene koja imam tad avion i sad se moram stresirat hoću li spavati na aerodromu'', konstatirala je Helena.

Upit Studentskog zbora

Na cijelu problematiku urgirao je i predsjednik Studentskog zbora u Zagrebu Mihovil Mioković s Ekonomskoga fakulteta koji je za naš portal rekao kako se dosta studenta javlja s upitima oko propusnica. Poslao je napismeno pitanje oko odobravanja ranijeg povratka studentima, s obzirom na to da nemaju svi uvjete za rad u svojim obiteljskim mjestima, a nekima fakulteti počinju i 4. siječnja. Odgovor još nije dobio.

''Veća je opasnost ako studenti budu primorani ostati u mjestu prebivališta jer sigurno neće ostati zaključani u kući. Družit će se intenzivnije s prijateljima iz srednje i osnovne škole, a nakon toga se vratiti svojim kućama. Mišljenja sam kako će mjera (zabrana povratka studentima u grad studiranja) dovesti do kontraefekta'', zaključio je Mioković.

Ljutiti studenti doživljavaju stres i u ovako već dovoljno teškoj situaciji tijekom pandemije, a povratak i studij još su dodatan teret koji umanjuje ugodne blagdane s obiteljima. ''Sve u svemu, sramota je da se dozvoljava okupljanje u crkvama, a brani se dolazak roditelja po dijete. Apsurd, kao i sve u našoj državi'', zaključila je studentica Helena.