Štete zbog koronavirusa mnogi već zbrajaju. Zatvaraju se kafići, restorani, hoteli. Iz Hrvatske udruge poslodavaca priznaju da su se počeli dijeliti otkazi

Prazne terase kafića, zatvoreni restorani. Slika je to Zadra u utorak. ''Otkaza neće biti zasad. Moramo se boriti za svoju obitelj i za radnike, a i za sve ljude da svima bude dobro. Davat ćemo plaću kao i do sad'', kaže ugostitelj Erik Pavin.

Posljedice koronavirusa osjeti 80 posto domaćih tvrtki, poručuju iz Hrvatske gospodarske komore. Gotovo 60 posto tvrtki je prijavilo da su do sada zabilježile gubitke do pola milijuna kuna. ''Ima niz mjera koje će ići koje pozdravljamo i koje trebaju ići što prije jer već imamo s tržišta puno znakova da su zabrinuti, neki već otpuštaju, a to moramo što je više moguće to spriječiti'', poručuje predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Davor Majetić.

Ante Vlašić, predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnik, za Dnevnik Nove TV je rekao da je najveći problem što se ''Vlada ne odriče niti jedne jedine kune svog poreznog prihoda''. ''Nema apsolutno nikakve olakšice, nikakve pogodnosti. Sve što su predložili su odgode plaćanja'', ističe Vlašić i dodaje da se i odgode plaćanje moraju platiti.

''Ako mi to prihvatimo, moramo financirati plaće i cijeli društveni sustav sigurnosti pada na naša leđa – financirati sve da bi na kraju iduće godine plaćali duple doprinose, duple troškove i duple poreze. Svima nama će to stvarati negativne bilance i svi ćemo imati problema s daljnjim kreditnim zaduživanjima'', objašnjava Vlašić mogući scenarij za ugostitelje.

Moguća masovna otpuštanja radnika

Na pitanje slijede li u ugostiteljstvu otkazi zbog epidemije koronavirusa, Vlašić kaže je davanje otkaza već počelo. ''Zadnja tri dana sam u stalnom kontaktu s drugim kolegama iz ostalih udruga ugostitelja u Hrvatskoj. Bojim se da uskoro počinju masovna otpuštanja'', kaže Vlašić.

''Mi smo konstantno pod pritiskom – poreznim, pritiskom nedostatka radne snage, plaćamo najveće poreze. Ali kad dođe trenutak u kojem bi Vlada trebala uskočiti, ponovno snosimo svo opterećenje. Najgore je što će nas sada ljudi smatrati krivima za otpuštanje, a alternative nemamo. Ili će firme propasti ili otpuštati ljude da prebrode taj period, pa eventualno zapošljavati ljude natrag'', zaključio je Vlašić.

