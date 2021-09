Zbog mjera u školama prosvjedovao je jedan otac. Kaže da mu dijete već treći dan ne puštaju u školu jer odbija staviti masku. U sve se uplela i policija.

U jednoj školi u učionicima maske nisu obavezne, ali jesu u zajedničkim prostorima. Nakon što je jedan učenik odbio i to, škola mu je zatvorila svoj vrata.

"Mi smo došli pred vrata čistačica, spremačica je stala fizički ispred i nije dala ulazak u školu. Pravo na školovanje i obrazovanje njemu je zabranjeno iz jednog najglupljeg razloga", navodi roditelj u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić.

Masku, kaže, ne želi nositi jer mu smeta.

"Ne postoji niti jedan Zakon koji mu to može zabraniti - niti Božiji niti prirodni ikakvi. On nema nikakvih poteškoća, ali nošenje maski bi moglo stvoriti poteškoće. Čovjek treba kisik. Čovjek je dobio kisik od Boga i Bog će mu ga uzeti", dodaje roditelj.

Drže se propisanih preporuka

Ravnatelj kaže da se drži propisanih preporuka. Učenici od 1. do 4. razreda ne moraju nositi maske, a oni od 5. do 8. moraju samo u hodniku i WC-u. Ne moraju jedino ako imaju zdravstvenih tegoba.



"Pošto je roditelj odbio otići do liječika i ishodovati potvrdu o izuzeću o nošenju masku - to je onda čisto roditeljska stvar. Rješenje postoji, Pravilnik postoji u kojem roditelj do tri dana može opravdati svoje dijete", navodi ravnatelj škole Samson Štibohar.



Ako se to ne dogodi, pišu se neopravdani sati. Podsjetimo, maske se u školama mogu skinuti ako se u osnovnim školama osigura razmak od metar i pol, a u srednjoškolskim klupama dva metra.

Iz Ministarstva obrazovanja dodaju da učenik ne može snositi posljedice zbog nenošenja maske, ali mogu njegovi roditelji.