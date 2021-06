Dosad se cijepiti moglo samo uz naručivanje, no u Zagrebu sada to imate priliku učiniti bez prethodnog rezerviranog termina. Pogledajte kada i gdje možete doći na cijepljenje bez naručivanja.

U Zagrebu se organizira prvo cijepljenje protiv koronavirusa za koje nije potrebno prethodno se naručiti.

Cijepljenje će se održati u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar na adresi Rockefellerova 4, i to samo za one koji se cijepe prvom dozom, a primit će Pfizerovo cjepivo.

Raspored cijepljenja

U ponedjeljak 28. i utorak 29. lipnja 2021. cijepit će od 9 do 15 sati, a u prvu skupinu od 9 do 11 sati trebaju doći osobe u dobi od 65 i više godina te osobe s kroničnim bolestima.

Od 11 do 13 sati cjepivo mogu primiti osobe u dobi od 40 i više godina, a od 13 do 15 sati cijepit će se mlađi od 40 godina.

U srijedu, 30. lipnja, u Rockfellerovoj će se cijepiti dvokratno od 8:30 do 11 sati i od 16 do 19 sati. Od 8:30 do 11 sati mogu se cijepiti osobe u dobi 65 i više godina i osobe s kroničnim bolestima. Mlađi od 40 godina mogu doći u razdoblju od 16 do 17 sati, a od 17 do 19 cijepit će se osobe u dobi od 40 i više godina.

Upute za građane

Bez naručivanja se mogu cijepiti cijepiti samo oni koji imaju zdravstveno osiguranje u HZZO-u, stoga je na važeću osobnu iskaznicu i važeću zdravstvenu iskaznicu.

''Zbog vremenskih uvjeta mole se građani starije životne dobi i oni s kroničnim bolestima da na cijepljenje dođu uranijem terminu, dok mlađe osobe mogu doći pred kraj navedenih termina kao što je navedeno u rasporedu'', ističu s Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji ovu akciju cijepljenja organizira u suradnji s HZJZ-om.

Građanima se savjetuje da ponesu vodu, nešto za pojesti, sunocobran ili kišobran te da se lagano odjenu. ''Molimo za razumijevanje kod čekanja i procedure na cijepljenju'', apeliraju s fakulteta.

Nakon cijepljenja u srijedu će se navečer pjevač Đani Stipaničev održati koncert u obližnjem Langovom trgu na Gupčevoj zvijezdi s početkom u 19:30 sati.