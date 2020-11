U srijedu su u Srbiji potvrdili 7579 pozitivnih slučajeva, a preminula je 41 oboljela osoba. Od ponedjeljka prelaze na online nastavu. Sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, od petog do osmog razreda, prelaze na nastavu na daljinu, odlučio je srpski Krizni stožer.

Srbija u srijedu ponovno ima rekordan broj zaraženih i preminulih. Čak 7579 je novih zaraženih u 24 sata, a preminula je 41 oboljela osoba. Na respiratorima u bolnicama nalazi se 223 oboljele osobe. U pretrpanim bolnicama na liječenju je 6597 pacijenata.

Učenici viših razreda osnovnih i učenici srednjih škola bit će na online nastavi od ponedjeljka pa sve do 21. prosinca, kada će u Srbiji početi zimski praznici. Ove godine će i praznici biti nešto drugačiji od dosadašnjih i trajat će duže - od 21. prosinca sve do 18. siječnja 2021. godine, piše Blic.



Što se mlađih razreda osnovnih škola tiče za sada nisu planirane nikakve promjene pa ostaje sve kako je bilo do sada. Također i dječji vrtići nastavljaju s radom.

Epidemiolog Branislav Tiodorović je nakon sjednice Krizog stožera rekao kako će pokušati sve učenike i studente zadržati kod kuće. "Donijeli smo odluku da školski praznici počnu 21. prosinca i traju do 18. siječnja. To je malo duže nego do sada, ali ćemo time osigurati da nam sve razine obrazovanja budu obuhvaćene praznicima i da svi studenti i učenici budu što više kod kuće", objasnio je Tiodorović.

Pa dobro, jesu li oni normalni: Zaraženi Zagrepčanin išao na tehnički, Slavonka se uredno ukrcala u bus

Potresna poruka iz Dubrave: ''U 10 godina mi nije umrlo ovoliko ljudi, najveća je prevara da su to samo ljudi s komorbiditetima''

U Srbiji je izuzetno nepovoljna epidemiološka situacija, uz veliki broj zaraženih i sve veći broj umrlih. Epidemiolog Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog stožera, kazao je kako bi Srbija mogla uskoro imati i trocifren broj preminulih u danu.