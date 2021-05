Foto: InStar/Cover Images via Gulliver

U Sjedinjenim Američkim Državama je donesena odluka da oni koji su u potpunosti cijepljeni ne moraju nositi maske u zatvorenom ili otvorenom prostoru.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da ljudi koji su u potpunosti cijepljeni protiv koronavirusa ne moraju nositi zaštitne maske i paziti na fizički razmak u mnogim aktivnostima u zatvorenim prostorima.

''Svatko tko je potpunosti cijepljen može sudjelovati u aktivnostima u zatvorenom i na otvorenom, bez nanošenja maske ako ste u potpunosti cijepljeni. Možete početi raditi stvari koje ste prestali raditi zbog pandemije. Svi čeznemo za tim trenutkom, kada se možemo vratiti nekom osjećaju normalnosti'', rekla je liječnica Rochelle Walensky, prenosi CBS.

Također, naglasila je da se pandemija u bilo kojem trenutku može pogoršati pa će biti potrebno vratiti se na stare epidemiološke mjere, u ovom slučaju morat će i cijepljeni nositi makse.

Ova se mjera ne odnosi na djelatnike u zdravstvenoj skrbi, kao ni za zatvore ili skloništa za beskućnike.

No, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti još uvijek apelira da se nose maske kada je to propisano saveznim, državnim ili lokalnim zakonom ili pak ako to traži tvrtka u kojoj rade. Maske su još uvijek obavezne u avionima, vlakovima i drugim oblicima javnog priejvoza.

Predsjednik Joe Biden ima plan da se procijepi 70 posto stanovništva do 4. srpnja, a do sad je cijepljeno više od 250 milijuna amerikanaca.

Također, nedavno je odobreno korištenje Pfizerovog cjepiva kod djece od 12 do 15 godina.