Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio objavio je u utorak da će stanovnici grada koji do kraja godine dobiju booster dozu cjepiva protiv koronavirusa dobiti 100 dolara.

''Sada je trenutak. Primite booster i zaštitite svoju obitelj i grad'', objavio je ured gradonačelnika, prenosi CBS.

📌NEW YORK CITY $100 VACCINE INCENTIVES FOR BOOSTER DOSES—AVAILABLE UNTIL 12/31/2021. Follow the link for all the details on who qualifies to receive the $100 pre-paid debit card, & how to redeem your $100 for the booster dose at @NYCHealthSystem sites. ▶️https://t.co/YpZfSSOlbC pic.twitter.com/275smRSvO3