Političari u Sjedinjenim Državama, ali i drugdje u svijetu na razne se načine domišljaju kako privoljeti skeptičare da se cijepe, a guverner države Ohio Mike DeWine u tome nije štedio pa je utemeljio lutriju sa zgoditkom od milijun dolara.

Republikanac DeWine rekao je da će pet sretnih dobitnika u pet tjedana, počev od 26. svibnja, dobiti novčanu nagradu od milijun dolara ako prime najmanje jednu dozu cjepiva.

Da bi svoj naum ostvario zagrabio je u savezni fond za ublažavanje posljedica pandemije.

"Znam da će neki od vas reći 'DeWine, lud si! Ta ideja od milijun dolara je razbacivanje novca", objavio je guverner na Twitteru, "Ali istinu govoreći, prava rastrošnost u ovoj fazi pandemije - kada je cjepivo dostupno svima koji ga žele - je ne spasiti život od covida-19".

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic -- when the vaccine is readily available to anyone who wants it -- is a life lost to COVID-19.