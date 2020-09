I danas troznamenkasta brojka, 212 novozaraženih koronavirusom. Polako se svi spremaju za zimu i razdoblje gripe. U Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" stiže novi, jači stroj za testiranja. Uskoro stiže i cjepivo protiv gripe, a doznali smo i kada bi trebalo krenuti cijepljenje.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" se ne staje. Nakon uzimanja brisa, svi uzorci završe u jednom uređaju.

"To je automatizirani uređaj koji od početka - od izolacije do detekcije, dakle sve što nam je potrebno u laboratoriju od ulaska uzorka do izlaska - on sve napravi", napominje Matea Kvaternik Celjak iz Nastavnog zavoda.

"Uređaj ne miruje, stalno radi", ističe Kvaternik Celjak. Za danas su rezultati pokazali da je rekorder ponovno Splitsko- dalmatinska županija s 52 nova slučaja. U Zagrebu je 38 novooboljelih, među kojima su i četiri učenika, ukupno, u dva dana je 145 učenika završilo u samoizolaciji. Zagrebačka županija broji 21 slučaj, a Karlovačka 20. Te slučajeve povezuje crkveni zbor.

Kad krene sezona gripe, radit će se i testovi koji mogu istodobno dijagnosticirati koronu i gripu.

"Ti testovi se trebaju u principu koristiti na temelju nekakve indikacije. Nije dobro takve testove koji su specifični koristiti, ajmo reći, kako se tko sjeti, nego kad postoji sumnja i kad počne sezona gripe i kad ćemo trebati razlučivati radi li se o gripi ili koroni, onda će liječnik epidemolog ili liječnik opće prakse indicirati potrebu za takvim testiranjem", istaknula je Sunčanica Ljubin Sternak, voditeljica Odjela za molekularnu biologiju.

Trenutačno na Zavodu mogu obraditi 100-tinjak takvih testova na dan.

"Postavljamo naše uzorke na ovoj poziciji, tu idu uzorci iz nosa. Prethodno su obrađeni na određeni način i onda se postavljaju testovi koji mogu mogu prepoznati gripu i sars, koronavirus na određenu poziciju i onda aparat može početi raditi", istaknula je Ljubin Sternak.

Do kraja godine trebao bi stići i novi uređaj pa će se moći odraditi više stotina takvih testova u jednom danu.

Kada stiže cjepivo protiv gripe?

Stiže i cjepivo protiv gripe. U Hrvatskoj bi prve doze trebale biti do 15. listopada.

"To je ta prva nabava od 460.000 doza. To je već veća nabava nego što smo imali prošlih godina, a osim toga pripremamo još jednu nabavu za 130.000 doza, tako da ukupno se bude radilo o 590.000 doza, s tim da ova druga nabava bi trebala ići nešto kasnije", otkriva Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ.

Točnije u prosincu, no, s cijepljenjem će se krenuti čim stignu prve doze.

"Znači ipak nešto malo ranije, ali negdje možda dok se napravi distribucija i sve, možda to i bude početak recimo studenog", kaže Pavić Šimetin. Struka apelira da bi za rizične skupine svakako bilo dobro cijepljenje protiv gripe.

