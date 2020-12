Nastavlja se cijepljenje protiv koronavirusa u Hrvatskoj. Jučer su na redu bili korisnici šibenskog doma za starije i nemoćne, ali i zdravstveni djelatnici u Zaboku, Dubrovniku i Rijeci.

Nakon što prije dva dana počelo cijepljenje u Hrvatskoj, pojavili su se i prvi simptomi. Naime, dvoje cijepljenih u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu dobilo je blaži osip.

O pojavi simptoma te početku cijepljenja pričali smo s Dobricom Rončevićem, glavnim epidemiologom Primorsko-goranske županije. On je ispričao kako je proteklo prvo cijepljenje u njegovoj županiji, a na pitanje o prvim alergijskim reakcijama koje su se pojavile u Zagrebu rekao je da su pripremljeni na to.

"Svaki od naših timova nosi sa sobom antišok terapiju i posjeduje znanje i vještine za zbrinjavanje. Dosad smo cijepili 590 osoba. Među njima nije bilo niti jedne koja bi razvila bilo kakvu težu ranu alergijsku reakciju kao što je nekakav anafilaktički šok", rekao je Rončević.

"Dosad nisu prijavljene niti one blaže nuspojave koje su inače za očekivati dosta često nakon ovog ili drugih cjepiva, kao što su lokalna bol, opći umor, slabost, bolovi u mišićima. Za te blaže reakcije, koje i očekujemo i koje će vjerojatno biti prijavljene, dobro je što traju najduže do tri dana od početka cijepljenja, a javljaju se prvi ili drugi dan nakon cijepljenja", dodao je.

Teže reakcije ubrzo nakon cijepljenja

Liječnički tim motri osobu 15 minuta nakon cijepljenja budući da se u tom periodu, iako rijetke, mogu dogoditi teške alergijske reakcije

"No. kada se i dogode, one su obično na samom početku, prije one dramatične faze anafilaktičkog šoka, praćene određenim znakovima. Osobe koje se cijepe, kada 15 minuta budu pod nadzorom, najčešće imaju vremena da prepoznaju ranu alergijsku reakciju, ili kao svrbež ili oticanje u ustima. Ako one tu ranu reakciju prijave, na vrijeme im se može pomoći", dodao je.

Reakcije se mogu dogoditi dva do tri dana nakon cijepljenja. Rončević kaže da nakon tog perioda osoba više ne mora brinuti da će imati neku reakciju.

"Rane anafilaktičke reakcije se obično odvijaju unutar 15 minuta, iznimno nakon nešto dužeg perioda uz najavu. A ove koje su možda i neugodne, umor, glavobolja i bolovi u mišićima su neugodni, ali su prolazne reakcije i ne zahtijevaju neku posebnu medicinsku skrb i pozornost. Osim što ih treba registrirati i pratiti, treba uskratiti drugu dozu ako se izrazitija reakcija pojavila kao rana", dodaje i objašnjava dalje protokol kod cijepljenja.

"Cjepivo je zahtjevnije jer je pakirano u bočice u kojima je pet doza i koje treba u određeno vrijeme potrošiti nakon što su odmrznute. S druge strane, te bočice se razrjeđuju s određenom količinom fiziološke otopine tako da treba svaku pojedinačnu dozu još dodatno navlačiti. Zbog toga u cjepiteljskim timovima obavezno imamo cjepitelja i asisenta, uz još možda i neko drugo pomoćno osoblje. Tako da se jedan bavi samo pripremom cjepiva za cjepitelje", rekao je glavni epidemiolog Primorsko-goranske županije.

"Svakako ću se cijepiti"

Čak i kada se dogode, nuspojave su, ponovio je Rončević, prolazne.

"Zbog toga nemamo razloga za brigu. Iako su najavljene rane blaže nuspojave, kratkotrajne, puno su češće po sadašnjoj dokumentaciji nego što smo mi imali priliku primijetiti", rekao je.

"Već nakon prve doze ćemo postići zaštitu kod ranjivog stanovništva, a to su korisnici domova. Ali i određenu razinu zaštite kod zdravstvenih djelatnika. Ja ću se kao zdravstveni djelatnik svakako cijepiti kad prođe ovaj prioritetni ciklus cijepljenja zdravstvenih djelatnika koji su najizloženiji", rekao je Rončević i dodao da iduća doza za Primorsko-goransku županiju dolazi već ovaj tjedan.

"Ona će doći u zamrznutom stanju što će nam omogućiti da organiziramo cijepljenje na manje ubrzani način nego što smo to morali s onima koje moramo potrošiti u određenom roku. Istovremeno pripremamo i organizacijski sustav i cjepitelje i sve koji će tu obaveze u našoj županiji preuzeti. Tako da ćemo svaku od tih količina, uključujući i ovotjednu, moći u nekoliko dana primijeniti", zaključio je Rončević.

