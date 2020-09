Branko Kolarić, epidemiolog i član znanstvenog savjeta Vlade otkrio je detalje odluke o smanjivanju broja dana izolacije.

Posljednji detalji tog dokumenta se bruse. Uz taj dio o izolaciji oboljele osobe koja će se smanjiti s 14 na 10 dana, dokument će se odnositi i na prioritete za testiranja, a kroz koji dan bi svi trebali vidjeti što je to novo. Član Vladina savjeta, profesor i epidemiolog Branko Kolarić otkriva hoće li se na kraju ove skraćene izolacije oboljeli morati testirati?

"Izolacija će biti 10 dana, umjesto 14 i sada se osoba neće više morati testirati. Bit će važno naravno da osoba nema simptome. Poslodavcima će se time poslati poruka. Sam rezultat tog testa nije kriterij za povratak na posao", kazao je Kolarić i objasnio razliku između samoizolacije i izolacije.

"U izolaciju ide osoba koja je zaražena, a u samoizolaciju osoba koja je bila u kontaktu sa zaraženom osobom. Stavljaju se osobe u karantenu da ne bi razvile bolest i bile zarazne. Zaražena osoba i dva dana prije simptoma je zarazna za druge", kazao je.

Posljednjih dana zamjetno je porastao broj preminulih među oboljelima od COVID-19. Profesor objašnjava zašto je smrtnost veća u rujnu nego tijekom ljeta.

"Mi smo imali porast broja novozaraženih u kolovozu, nakon toga teže kliničke slike, pa porast broja smrtnih slučajeva. To je, dakle, posljedica tog broja povećanog broja zaraženih od kolovoza, posljedica tog ljetnog vala što smo sada imali", rekao je.

Hipertenzija kao faktor

Otkrio je je li većina umrlih imala visok krvni tlak.

"Kronološka dob je najveći prediktor i rizik za teži ishod bolesti a debljina i hipertenzija su isto faktori. No, kad bi sve zbrojili onda bi ispalo da pola ljudi ima neki od faktora rizika za teži ishod bolesti", naglasio je.

Dosta dugo imamo troznamenkaste brojke oboljelih, a Kolarić otkriva znači li to da još nismo zauzdali onaj val koji su donijeli godišnji odmori? "Taj val još traje. Ovaj tjedan se smanjuje broj i udio pozitivnih u testiranjima, no još uvijek je to visok broj zaraženih", kazao je.

Objasnio je i zašto nekada ide cijeli razred ide u samoizolaciju, a nekad ne, ako je jedno dijete zaraženo. "Škole su zahtjevne za organizaciju i za djecu i za roditelje i za nastavnike. Znam da im je to zahtjevno. U karantenu idu djeca i učitelji koji su bili u bliskom kontaktu. Nekad se može dogoditi da ne mora cijeli razred ići u samoizolaciju, kada se utvrdi da nije bilo bliskog kontakta".

Što se tiče škola kazao je da je bilo za očekivati da će veliki broj djece i škola ići u samoizolaciju. "Pozivam učenike i nastavnike da budu strpljivi, jer se može dogoditi da dijete bude više puta u samoizolaciji zbog zaraženog učenika".

Kolarić je odgovorio na pitanje spremaju li nam se strože mjere, ili možda kažnjavanje za nepoštivanje mjera. "U Europi imamo povećani broj zaraze. Ukoliko bude potrebno i kod nas će se o tome razmišljati, ali to je stvar Stožera", kazao je i naveo da će se i u Hrvatskoj uvoditi brži testovi.

"Serološki testovi su brzi testovi, oni otkrivaju protutijela, govore nam da li smo preboljeli infekciju. Vjerujem da će se i ti testovi vrlo brzo naći na našem tržištu. Sigurno će nam biti korisni, jer se rezultati vrlo brzo dobiju, ne mora se u laboratorij nositi uzorak. To će biti antigenski testovi, nalik testovima za trudnice", zaključno je rekao.

