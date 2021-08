Hrvatska još nije stigla ni do 45 posto cijepljenih s dvije doze, a europski prosjek je 60 posto. Odaziv je slab pa cjepivo stoji u hladnjacima. Istražili smo ima li rok trajanja i koliko smo ga donirali.

Po svoju dozu cjepiva u Hrvatsku je iz Brazila je stigao i bračni par Camilla i Luan: ''Tu smo u prolazu. Nismo cijepljeni u Brazilu, pružila nam se mogućnost da se cijepimo u Hrvatskoj. Mogućnost koju nam je Hrvatska ponudila je jako dobro došla''.

Mogućnost za cijepljenje je na zagrebačkoj Kajzerici, gastronomskim rječnikom švedski stol. Na cijepljenje je došao Siniša Simon iz Zagreba: ''Ovo je druga doza, primio sam prvo na Velesajmu, ali s obzirom na godišnje odmore sve su prebacili na Kajzericu''.

Sve vrste cjepiva, bez čekanja, bez naručivanja - cijepitelji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) spremni su svaki dan, a jedna od njih Tamara Radošević kaže: "Ljudi dolaze s ulice, dolaze ljudi koji nisu mogli ostvariti svoje pravo na cijepljenje na drugim punktovima jer su i oni bili bolesni i možda je neka gužva ili je bio nedostatak cjepiva, i stranci, ljudi dolaze i po prvu i po drugu dozu''.

Što prvu, što drugu dozu, svaki dan u prosjeku primi desetak tisuća ljudi, a u skladištima i hladnjacima imamo 80 puta više. Epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić kaže: "Prvim cjepivima kojim ističe rok trajanja to je krajem desetog mjeseca, to imamo 60 000 doza, to su AZ cjepiva i dio toga je namijenjen za donacije''.



Hrvatska je do sada donirala 370.000 doza, i to najviše susjednoj Bosni i Hercegovini – 240.000 doza, po 30.000 doza donirala je Crnoj Gori i Kosovu, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kirgistanu po 20.000, a Butanu 10.000 doza.

"Propalo bi da se sad svi prestanu cijepiti, svi koji su planirali do kraja osmog, devetog, desetog mjeseca, ali ako nastavimo ovim tempom neće propasti ništa. Doniramo zato jer tako odluči Vlada, ali nije razlog da ne propadne, ne'', kaže Kaić.

No iako cjepiva imamo dovoljno, toliko da cijepimo i turiste i dalje su od nas u Europskoj uniji slabije procijepljene tek Latvija, Rumunjska i Bugarska.

