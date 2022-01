U jednoj hrvatskoj firmi donesena je odluka da radnici koji se odbiju cijepiti više neće dobivati stimulativni dio plaće, 13. plaću, kao i da neće više moći obavljati rukovodeće poslove. Oni koji se pak žele cijepiti, bit će novčano nagrađeni. Provjerili smo ima li takva odluka uporište u zakonu.

U hrvatskoj firmi ''Plamen'' iz Požege donijeli su odluku da će nagraditi radnike koji se cijepe. One koji to odbiju, čekaju sankcije. Naime, u odluci piše da će se novčano nagraditi u neto iznosu od 340 kuna oni koji se cijepe, a oni koji to odbiju - više neće dobivati stimulativni dio plaće, 13. plaću, ali više neće moći ni obavljati rukovodeće poslove. Tvrtku smo zamolili za komentar, na što su samo šturo kazali da ne žele izlaziti u medije te da je to ''renomirana firma s odličnim uvjetima za radnike i velikim plaćama.''

Odluka o cijepljenju (Foto: Facebook)

Ima li takva odluka uopće uporište u zakonu i mogu li radnici tužiti poslodavca? ''To je rubna situacija, ali s one strane ruba. Ako se 13. plaća daje temeljem nekog osnova, onda to ne možete ukinuti samo zato što se netko nije cijepio. Primjerice, ako se to dobiva zbog neke izvrsnosti, to ne možete zaboraviti samo zato što je necijepljen'', pojasnio je profesor radnog prava Viktor Gotovac za DNEVNIK.hr.

Kaže da vidi pravne probleme u slučaju odluke koju je donijela tvrtka Plamen.

Što se rukovodećih pozicija tiče, Gotovac napominje da sve ovisi što je pojašnjeno u ugovoru o radu. ''Ako vi negdje radite, to je vaše mjesto, vaš posao. Činjenica da se niste cijepili ne bi smjela ni na koji način dovoditi do toga da gubite svoja prava jer bi to potencijalno moglo biti diskriminatorno s obzirom na to da nigdje nije propisana obveza poslodavca i poslodavac je ne može sam definirati. S druge strane, može vam i na taj način reći da vas neće promovirati na rukovodeću poziciju ukoliko se ne cijepite'', isktaknuo je Gotovac.

Oko nagrađivanja radnika, Gotovac smatra da tu dolazi do problema pribavljanja podataka o cijepljenju. ''U tom slučaju imate neke obaveze prema GDPR-u kako s njima potupati pa bi vas to potencijalno moglo koštati jer kršite GDPR'', upozorio je Gotovac.

Ukoliko je radnik samoinicijativno dao podatke o cijepljenju, treba se provjeriti kako poslodavac skrbi o njima.

''Ne mislim da bi to nužno trebali riješavati poslodavci. Niti zabranama, niti nagradama. Potencijalno bi moglo doći do problema i zbog diskriminacije i umanjivanja nečijih prava'', kazao je Gotovac.

Razumije i problem s kojima se suočavaju poslodavci. ''Jasno mi je da oni imaju problem da im u nekom kraćem periodu velik broj zaposlenih ne dođe na posao i pribjegavaju svakim načinom motivirati ljude da se cijepe te da tako mogu računati na njihovu prisutnost'', rekao je Gotovac te upozorio da svaka akcija ne smije umanjiti nečija prava samo zbog toga što netko nije cijepljen. Zbog svega navedenog, Gotovac kaže da postoji mogućnost u konkretnom slučaju da dođe to tužbe radnika, ali da misli da do toga neće doći.

Gotovac kaže da se trebaju provjeriti svi akti poslodavca oko smanjenja plaće. ''Međutim, ako bi radnik imao pravo na uvećanje plaće ili 13. plaće, a poslodavac mu to ne da jer se nije cijepio, onda bi to moglo biti diskriminatorno'', kazao je i istaknuo da bi to moglo biti i protuzakonito zbog zaštite osobnih podataka radnika.

''Čak i dobre namjere nekada ne vode u zakonit ishod. Poslodavci i s dobrim namjerama mogu riskirati kazne, ali i sukob sa svojim radnicima koji su možda dobri u svom poslu samo zato što su na neki način povrijeđena njegova prava''', zaključio je Gotovac.