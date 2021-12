U zagrebačke bolnice je stigao lijek za koronu. Dan su obilježile i gužve na Velesajmu. Na cjepivo se po hladnoći čekalo i do dva sata. Ipak, godinu dana od početka cijepljenja - nitko nije zadovoljan tempom. Ni struka, ni premijer, ni ministar. Posljednja dvojica tvrde - do Vlade nije.

Gužva za cijepljenje na zagrebačkom Velesajmu obilježila je ponedjeljak. Brzinom cijepljenja nitko nije zadovoljan - od struke do premijera. No, kad neće Hrvati, hoće Rusi. Iznenadit ćete se kada čujete koje iznose izdvajaju da bi se došli cijepiti u Hrvatsku.

Od jutra na Velesajmu gužva, na hladnoći se čekalo i po dva sata.

"Jako dugo se čeka. Ja čekam nekih dva sata. Naručena sam. Tako da nisam baš previše zadovoljna organizacijom", poručila je Tanja.

Problem je bio u nedostatku administratora. Cijepilo se duže od predviđenog. Cijepljeno je 1610 osoba, a većinom je riječ o booster dozama.

"Uvijek je bolje naručiti se pa biti u što kraćem vremenu biti primljen. Jer slobodan poziv znači da smo mi ovdje za sve one koji dođu u predviđenom radnom vremenu. Za naručene je poseban red", rekla je Mirjana Lana Kosanović Ličina, epidemiologinja iz NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".

Cijepljeno oko 62 posto odraslih

Godinu dana od početka kampanje cijepljeno je tek nešto više od 62 posto odraslog stanovništva. Kad neće Hrvati, na Velesajmu invazija Rusa. Povratne karte iz Moskve plaćali su i po 500 eura.

"Zato što nema Pfizerovog ni Moderninog cjepiva u Rusiji, odlučio sam doći ovdje", komentirao je Dimitrij iz Rusije.

"Povratnu kartu za Ujedinjeno Kraljevstvo platio sam 100 eura. Prilično dobra cijena", dodao je Englez Chris.

Prilično lošom procijepljenošću nije zadovoljan ni premijer. I on i ministar Beroš uvjereni su da nije do Vlade ni do Stožera.

"Sinoć sam gledao na Netflixu 'Dont Look up', dosta zanimljiv film. Tko nije pogledao neka pogleda. Nije ovo marketing, ali moram priznati da se može jako puno dovođenja do apsurda nekih tema koje nisu vezane za Hrvatsku nego su globalne u vremenu interneta, društvenih mreža", rekao je danas premijer Andrej Plenković.

Pitanje je i hoće li se COVID potvrde skratiti.

"HZJZ će donijeti odluku, ali s moje skromne strane gledajući zbivanja u Europi mislim da ćemo ići u tom smjeru", rekao je Beroš. A u kojem će smjeru omikron, nema još sigurnih prognoza.

"Ono što znamo je da je 200 do 300 posto zarazniji, odnosno tri do četiri puta zarazniji od delte. Podatak koji nemamo je njegova virulencija. Znači, mi ne znamo koliko teške kliničke slike će omikron izazvati", objasnila je epidemiologinja Sanja Kurečić Filipović.

Uz osam potvrđenih slučajeva omikrona, još osam visoko suspektnih je na sekvenciranju. Čekaju se rezultati. U zagrebačke bolnice je stigao i lijek protiv korone. Podijeljeno je prvih 500 pakiranja za 1000 pacijenata. Ukupno će ga dobiti 32 bolnice. Namijenjen je zaraženim osobama koje su u visokom riziku od težeg oblika bolesti.

"To nije za hospitalizirane pacijente. To je za pacijente na razini liječnika obiteljske medicine koji bi trebali čim prije prepoznati ih i uputiti na hitan prijem ustanove zdravstvene", naveo je Ivan Puljiz iz Klinike za infektivne bolesti.

Lijek se prima u bolnici, intravenozno. U klinici za infektivne bolesti trenutačno su i tri rodilje. "Kad je netko na jedinici intenzivnog liječenja možemo reći da su one životno ugrožene. Ozbiljno bolesne. Mlade žene sve, nisu cijepljene", dodao je Puljiz.

Rodilje i dojilje

A tri žene su izgubili u posljednja dva mjeseca. Reporterka Sanja Vištica u Petrovoj je bolnici razgovarala s Gordanom Zlopašom, pročelnikom Zavoda za perinatalnu medicinu iz KBC-a Zagreb. U samo 10 dana imali su tri teža slučaja pa čak i smrtni ishod jedne rodilje.

"Prije svega trudnice su i inače osjetljiva skupina. Nije to samo s COVID infekcijom, tako je i s gripom. Pritisak na Kliniku i dalje traje, imamo mnogo zaraženih žena, koje svakodnevno pregledavamo. Imamo i velik broj porođenih žena - od polovice listopada pa do kraja godine čak 33 porođene žene koje su bile pozitivne kada su rađale. Porođaji su uglavnom terminski, a prijevremeni su najčešće kada smo prisiljeni dovršavati trudnoću zbog izuzetno teškog stanja majke", objasnio je.

Ogromne gužve na Velesajmu, danas cijepe duže: Čak 80 posto ljudi došlo po booster

Prije godinu dana počelo je cijepljenje protiv koronavirusa, zaostajemo za Europom: ''To su naši susjedi, prijatelji i članovi obitelji...''

Kod zaraženih žena česti su prijevremeni porodi. "Nekakvih 80 posto je veća vjerojatnost da se dijete rodi prije vremena", dodao je.

Šest puta je veća vjerojatnost intenzivnog liječenja trudnica nego žena koje nisu trudne ukoliko se zaraze, 26 puta je veća smrtnost, a 23 puta je veća potreba za respiratorom. "Posljednjih godina je kod nas smrtnost bila nula ili možda jedna žena godišnje. Sada smo u nekoliko mjeseci imali čak četiri žene koje su umrle", objasnio je.

Puno mladih žena se ne cijepi jer se boje neplodnosti. "Imamo povratnih informacija od žena koje su se cijepile tijekom trudnoće i od onih koje su planirale trudnoću - ne postoje radovi koji bi potvrdili da cijepljenje izaziva bilo kakve probleme s neplodnošću. Upravo COVID je taj koji može značajno narušiti reproduktivnu sposobnost, naročito muškaraca", naveo je.

Prije mjesec i pol izdali su priopćenje da bi smanjili dubiozu vezanu uz cijepljenje trudnica. "Dosadašnji podaci ne pokazuju nikakav problem da se trudnica cijepi, dojilje također. Za njih se pogotovo preporuča jer imunitet koji majka stječe cjepivom se putem mlijeka prenosi na dijete", naveo je.

Interesantno je da se zaraza ne prenese na dijete. "Zabilježeni su sporadični slučajevi, ali to je zaista rijetko. Zaraze se prilikom dojenja, ako se ne koriste mjere zaštite", rekao je Zlopaša.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr