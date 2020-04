U Hrvatskoj se dogodilo ono čega smo se najviše pribojavali. Koronavirus ušao je u Dom za starije i nemoćne, onaj u Splitu kojem je na čelu živopisni Ivan Škaričić. Ovo je priča o njemu.

Ravnatelj doma u Splitu u koji se uvukao koronavirus od 2013. godine dugogodišnji je gradonačelnik Omiša i nekadašnji saborski zastupnik HDZ-a Ivan Škaričić.

Kada se pojavila informacija da će on zasjesti u fotelju ravnatelja Doma, novinari Slobodne Dalmacije pitali su ga je li istina da će baš on, bez ikakvih kvalifikacija i iskustva i bez natječaja, biti novi ravnatelj Doma, a on je odgovorio: "Pa, moram i ja negdje raditi, dosta sam bio bez posla." Škaričić, inače povjesničar, diplomirani arheolog, nije tražio posao u struci, već se za njega pobrinula stranka čim je izgubio pravo na 6 mjeseci dužnosničke plaće nakon isteka mandata gradonačelnika.

Ivan Škaričić, ravnatelj doma za stare i nemoćne, i Ivan Kaštelan Foto: DNEVNIK.hr

Nepravomoćno osuđen, ali ostao na čelu Doma

Te je 2013. izgubio na izborima za gradonačelnika Omiša. U prvom su mu krugu samo 72 glasa nedostajala za pobjedu. "Jedan autobus, eto koliko mi je falilo, tek jedan autobus", govorio je tada uvjeren da će se ubrzo vratiti u fotelju koja je bila njegova praktično od početka devedesetih. Brojne su afere obilježile njegovu vladavinu.

2018. godine nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora s rokom kušnje od dvije godine zbog zloporabe položaja i ovlasti i trebao je gradu Omišu vratiti više od 80 tisuća kuna štete. Unatoč tome ostao je ravnatelj Doma za starije.

Nikad u uredu gradonačelnika nije upalio kompjutor!

Škaričić je ostao upamćen i po tome što u svom uredu gradonačelnika u Omišu nikad nije upalio kompjutor. ''Živo se sjećam tog dana kad sam došao u ured, sjeo za kompjutor i nekoliko ga puta bezuspješno pokušao upaliti. Onda vidim ispod stola uredno složene kablove, sve u originalnom pakiranju, nikad otvorene! A kompjutor je bio relativno star, sigurno je nekoliko godina čamio tako u uredu, bez operativnog sustava, niti spojen u struju, a kamoli na internet'', otkrio je svojedobno Škaričićev nasljednik u gradonačelničkoj fotelji Ivan Kovačić.

Štićenici dulje vremena imali temperaturu

Na pitanje Ivana Kaštelana u Večernjim vijestima Nove TV kako to da nitko nije reagirao 10-ak dana, koliko su umirovljenici imali simptome, živopisni ravnatelj odgovorio je: "A ja nisam doktor, ja to ne bih objašnjavao. To je pitanje za struku. Oni su bili pod paskom struke i ja ne bih o tome špekulirao. Bili su u kontaktu sa liječnikom svakodnevno." Oglasio se i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. ''Naravno da ću biti jako rigorozan u provođenju sankcija za one koji su bili odgovorni", poručio je.

Hoće li tužna priča iz splitskog Doma biti kraj za ravnatelja Škaričića?