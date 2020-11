Raste broj onih koji su preboljeli Covid-19. No, neki od njih susreću se s ozbiljnim posljedicama. Popis je raznolik - od osjećaja umora do opadanja kose. Liječnici poručuju - oporavak je dug, imajte strpljenja.

Pablo Aguilar od Covida-19 je obolio u travnju. Mjesec dana je proveo na intenzivnoj, a ukupno tri mjeseca u bolnici. Iznenađen je kaže jer je mislio da će do danas već hodati. Svjedočanstvo je to čovjeka iz Španjolske koji je prebolio Covid-19. Prebolio, no s posljedicama se još bori.

"Dugoročne posljedice su ostale... strašne su. Umaram se, strah me izići na ulicu sam“, tvrdi. I nije jedini koji se bori s posljedicama. "Dođe vrijeme večere i morate reći djeci: napravite si što možete jer mama ne može ustati s kauča“, priča medicinska sestra Eulalija Canela.

Nije riječ samo o kroničnom umoru. Liječnicima se javljaju pacijenti s različitim poteškoćama nakon što su preboljeli Covid-19. "Ljudi koji nisu imali teške kliničke slike, ali zaostaje im nekakva zaduha u naporu, nedostatak zraka u većem fizičkom opterećenju, javljaju se imunološke reakcije kao ljuštenje kože, opadanje kose“, objašnjava specijalizantica anesteziologije Vera Tomas.

Što je teža bila klinička slika - veće su i posljedice za organizam, ističu. "Ljudi koji su bili na respiratoru mogu dugo, ne možemo reći još uvijek da je to trajno, ali mogu imati vrlo ozbiljnih problema, to je takozvani post-intenzivni sindrom u kojem oni mogu imat i nedostatak zraka i smetnje u pamćenju, komunikaciji“, dodaje Ivo Ivić iz KBC-a Split.

Organizirane rehabilitacije za takve pacijente u nekim zemljama već postoje. "Pacijenti s intenzivne i koji se umaraju, bole ih mišići ili čak imaju osjećaj da im nestaje daha i kad miruju. Tu je i drugi profil pacijenata, oni koji imaju poteškoća pri gutanju ili govoru“, tvrdi voditeljica programa rehabilitacije Ester Marco.

Bolesnicima se preporučuju vježbe disanja i fizikalna terapija. Ivić govori da, iako znamo sve više o koronavirusu, i dalje ne znamo dovoljno da ovladamo njime. Stoga je dobro držati se onoga što znamo jer odgovornim ponašanjem možemo spasiti živote.

