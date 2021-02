Švicarska bi mogla odustati od naručenog cjepiva AstraZenece protiv covida-19, no raskid ugovora s tom britansko-švedskom tvrtkom trenutno nije opcija iako se može i to razmotriti, izvješćuje u nedjelju list NZZ am Sontag.

Švicarska je početkom mjeseca zatražila više podataka o učinkovitosti i kvaliteti prije nego odobri cjepivo koje je dobilo zeleno svijetlo EU-a.

Pozivajući se na Savezni ured za javno zdravstvo (BAG), list piše da lokalne vlasti špekuliraju da vlada želi otkazati svoju narudžbu, što bi se moglo dogoditi ako analiza pokaže da to cjepivo nije dovoljno učinkovito.

"Još uvijek se ne zna što će se dogoditi s AstraZenecom (...) no raskid ugovora trenutno nije opcija, iako se i to može preispitati ako se pokaže potrebnim", rekla je Bora Kronig, zamjenica direktora BAG-a.

Švicarska, koja je naručila 5,3 milijuna doza cjepiva AstraZenece, čeka na rezultate ispitivanja u Sjevernoj i Južnoj Americi.

Francuska, Belgija i Njemačka to cjepivo preporučuju ljudima do 65 godina.

AstraZeneca tvrdi da su stariji sudionici kliničkih ispitivanja pokazali snažan imunosni odgovor na njihovo cjepivo. Tvrtka je kritizirana što je u klinička ispitivanja uključila premali broj starijih osoba.