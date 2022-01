A u izolaciji je već drugi dan i Novak Đoković no ne zbog zaraze – izbjegava medije nakon fijaska s Australian Openom. Ali ne morate do daleke Australije da bi vam korona pravila poremetila planove za ulazak u stranu zemlju. Dovoljno je otići i u susjedne zemlje. Valentina Baus donosi na koja pravila morate pripaziti ako putujete u određene europske zemlje.

Pravila se u Europi mijenjaju iz dana.

Za prelazak austrijske granice nisu dovoljne samo dvije doze cjepiva, nego vlasti u Beču traže od putnika tri doze. Alternativa tome su dvije doze i PCR test. Ako ne zadovoljavate ta dva uvjeta, morate u samoizolaciju čim dođete u Austriju. Oni pritom i za dva tjedna uvode obvezno cijepljenje za sve starije od 18 godina. A pripremaju i velike novčane kazne za one koji se od 1. veljače neće toga pridržavati.

Za ulazak u Švicarsku putnici moraju napraviti PCR ili brzi test, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili ne. Karantena se ne traži. Međutim, četiri do sedam dana nakon dolaska u Švicarsku - necijepljene osobe moraju ponoviti test.



Za ulazak u Njemačku treba će vam potvrda o potpunom cijepljenju, a necijepljene čeka 10 dana karantene. No moguće ju je skratiti negativnim PCR testom nakon pet dana.



Tko želi u Francusku, a dolazi iz zemlje označene zelenom bojom, što je i Hrvatska, može to slobodno učiniti ako ima Covid potvrdu. Tko je nema, u Francusku može ući s negativnim PCR testom. Međutim dolazi li iz zemlje u narančastoj skupini, gdje je primjerice Srbija, mora biti cijepljen, a negativan test ne može biti alternativa.

Ulazak u Španjolsku je moguć s potvrdom o cijepljenju ili preboljenju, odnosno s negativnim testom. No COVID potvrda neće biti dovoljna za ulazak u Italiju - i cijepljeni se moraju testirati, dok necijepljene čeka pet dana izolacije.

Velika Britanija skraćuje izolaciju za zaražene na pet dana. Za odlazak do Londona trebat će vam potvrda o završenom cijepljenju ili preboljenju, a drugi dan boravka morat ćete se testirati. Necijepljene pak očekuje karantena od 10 dana!

A s druge strane Atlantskog oceana, u Sjedinjene Američke Države stranci smiju ući samo ako su cijepljeni, a treba im i negativan test. Necijepljenima je ulazak u tu zemlju zabranjen.

Trenutačno je turistima i drugim strancima ulaz u Australiju zabranjen. Ali ima i iznimki, neki ipak mogu ući s posebnom dozvolom, a to su primjerice ljudi koji tamo imaju nekretnine. Treba im negativan test i čeka ih karantena od dva tjedna. Ako su cijepljeni, to se razdoblje može skratiti.

