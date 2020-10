Unatrag nekoliko mjeseci mladenci masovno otkazuju svadbe ili ih prebacuju na iduću godinu uslijed mjera za borbu protiv pandemije. Stožer je jučer donio još strože mjere za svadbe, a mi smo provjerili kako će to utjecati na svadbene bendove i hoće li sada uopće imati posla.

Restriktivne mjere uvedene za svadbe uzrokuju glavobolju ne samo mladencima već i svadbenim bendovima. Već mjesecima trpe ogromne financijske gubitke, koji će, kako se boje, biti još i veći uslijed novih strožih mjera.

Prema tim mjerama, na svadbama će od sada moći plesati jedino mladenci i njihovi roditelji (skrbnici) ili uži članovi obitelji na samom početku slavlja. Ples nakon toga nije dopušten.

Svaka osoba od sada će morati imati najmanje četiri metra kvadratnog prostora. U slučaju da ima više od 50 uzvanika, morat će se odabrati koronaredari.

Neven Banfić iz Euroart Banda rekao nam je da mladenci masovno otkazuju svadbe ili ih prebacuju za iduću godinu.

"Ljudi otkazuju svadbe jer ako radiš svadbenu svečanost, onda radiš doživljaj, a s ovim novim mjerama gubi se kompletan smisao doživljaja.

Ljudi se dolaze zabaviti i planirali su to godinama. Ova priča i ove nove mjere znače lockdown svadbi jer to više nije svečanost, nego tek večerica uzvanika.

Već ta stvar da će ljudi imati maske gubi smisao organiziranja tog događaja. I kakva je to svadba bez plesnog podija? To je tužna svadba, to su karmine. Nitko od mladenaca neće pristati na ukidanje plesnog podija. Bojim se da je to bio i cilj, da se primora mladence da odustanu od svega.

Stožer nije zabranio svadbe, ali je sve napravio da se one otkažu i da se napravi pravi lockdown svadbi", rekao nam je Neven Banfić.

Vjenčanje u doba pandemije COVID-19 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Pjevačica benda Apokalipso Emina Arapović ogorčena je cijelom situacijom.

"Mi smo izgubili sve svadbe, nitko se s tim sada ne želi zafrkavati. Ljudi su preplašeni, nikome se ne da ništa. Ljudi se boje, svatko ima nekoga osjetljivog, starog, bolesnog... To su nemogući uvjeti za rad. Izgubili smo sve svadbe zbog tih mjera i tog cirkusa.

Sada su problem i gaže. Ja još uvijek radim terase i akustike, ali svadbe ništa. Neće nitko raditi svadbu bez plesnog podija i to zbilja nema smisla. Ubijena je čitava jedna grana industrije. Svi su ubijeni s tim mjerama, a nas je posebno razvalilo, katastrofa!" rekla nam je.

Vjenčanje u doba pandemije COVID-19 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Basist jednog traženog benda za svadbe iz Zagreba ističe kako su mjerama Stožera zbunjeni i mladenci i bendovi.

"Nama je prva svadba po novim mjerama u studenom, a do tada ćemo vidjeti što će biti. Sve je neizvjesno i do tada se možda i promijeni odredba o zabrani plesnog podija.

Uglavnom, u posljednjih nekoliko mjeseci, uslijed ovih mjera, do zadnjeg dana ne znamo hoćemo li svirati ili ne. Do sada smo imali svadbe, u manjem obimu, ali smo imali. Što će biti u budućnosti, nitko ne zna", rekao nam je.