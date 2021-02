Umirovljeničke udruge Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) u nedjelju su od Nacionalnog stožera civilne zaštite neodložno zatražile da do daljnjega ograniči cijepljenje s cjepivom AstraZenece na starijoj populaciji.

Traže da se cijepljenje protiv COVID-19 tim cjepivom ograniči na populaciju do najviše 65, odnosno 60 ili 55 godina starosti zato što je do sada tako odlučio velik dio europskih zemalja poput Njemačke, Francuske, Italije, Španjolske, Švedske, Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Mađarske, dok je Švicarska privremeno otklonila cijepljenje svih dobnih skupina.

"I hrvatskim vlastima je poznato da su sve te zemlje naručene i isporučene količine ovog cjepiva odlučile upotrijebiti za mlađu populaciju, osobito za one zaposlene u javnim službama, jer za stariju populaciju ne žele upotrijebiti cjepivo za koje nema dovoljno podataka da je učinkovito za njihovu dob", ističu SUH i MUH u priopćenju.

Navode da je to cjepivo testirano na samo 660 osoba od 65 i više godina te se ne smatra dovoljno provjerenim glede stope efikasnosti za tu dobnu skupinu.

Siniša Vuco postao predsjednik splitskog HSS-a, odgovorio planira li u utrku za gradonačelnika

U Hrvatskoj 276 novih slučajeva, preminulo je 25 osoba. U županiji u koju su uprte sve oči - nema novooboljelih

Također ističu da su u drugim zemljama odgovornost osiguranja najučinkovitijeg cjepiva za najranjiviju skupinu starijih građana preuzele vlade i službene institucije, dok se u Hrvatskoj putem medija odgovornost grubo prebacuje na pojedince i zastrašuje ih se pitanjem hoće li i kada doći do učinkovitijeg i provjerenog cjepiva ako odbiju AstraZenecino.

"Starije građane se poziva da uzmu ono što je trenutno dostupno, umjesto da Vlada preuzme odgovornost za dobavljanje odgovarajućeg cjepiva", upozoravaju udruge.

Neprihvatljivim smatraju to što hrvatski epidemiolozi "hladnokrvno" priznaju kako je točno da još nema dovoljno podataka o učinkovitosti AstraZenece i navode da će i to cjepivo spriječiti teži oblik bolesti ili smrt. Neprihvatljivo im je i to što epidemiolozi upozoravaju da će se stariji načekati za drugo cjepivo.

Nadalje, udruge ističu da eksponencijalni rast rizika od smrti iznad dobi od 65 starijim osobama daje za pravo da, kao i u drugim europskim zemljama, očekuju posebnu skrb i tretman, a ne da ih se uvjerava da je bolje išta, nego ništa i da to cjepivo nije štetno jer možda nije niti dovoljno korisno.

Stiže promjena i kraj proljetnom vremenu: Sunce će zamijeniti oblaci, kiša i niže temperature

Mladi subotnju večer proveli na Jarunu i kod HNK-a: U izlasku se okupio veliki broj ljudi, policija utvrdila da nisu kršili mjere

SUH i MUH očekuju će predsjednik Republike i predsjednik Vlade poduzeti žurne mjere kako bi se spriječilo eksperimentiranje s hrvatskim građanima starije dobi, barem dok AstraZeneca provodi dodatna istraživanja o učinkovitosti.