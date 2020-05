Studentski san o radu i putovanju na razmjeni prekinula je korona. Studenti su ostali bez posla, ali će možda i bez novca koji su uložili u putovanje. Na gubitku su i oni studenti koji žele raditi u Hrvatskoj. Studentski centri bilježe značajan pad potpisanih ugovora koji se broje u milijunima kuna.

San o radu i putovanju u Americi propao je studentima. Uplatili su novac različitim agencijama kako bi im se osiguralo nekoliko mjeseci rada i mjesec dana putovanja. I onda je koronavirus njihove planove poremetio.

Dijana Budimir Bekan i Paula Bogdan, studentice Katoličko-bogoslovnog fakulteta u Splitu, navode da im je poslodavac otkazao radnu ponudu. "Nemamo ni vizu ni ništa, a trebale smo u lipnju početi raditi", dodaju.

"Bilo je smiješno jer smo ja i prijatelj uplatili puni iznos doslovno tri dana prije. Puni je iznos nama iznosio 10.000 kuna", kazao je student Psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Matej Vukasović.

"Oni misle da ću ja pronaći posao sama iz Hrvatske u roku možda deset do 20 dana", navodi Ema Jusić, studentica Odnosa s javnošću na VERN-u.

"Jedino što nama preostaje sada je da mi sami započnemo proces odustanka", smatraju Dijana Budimir Bekan i Paula Bogdan, studentice Katoličko-bogoslovnog fakultet u Splitu.

Gubitak u tisućama kuna

Ali ako odustanu - onda gube dobar dio naknade koju su uplatili agenciji. Riječ je o tisućama kuna. "Mi nismo krivi što se ovo dogodilo", smatra Ema Jusić, studentica Odnosa s javnošću na VERN-u.

"Ne krivim agencije zato što nam ne mogu dati nikakve konkretne informacije, ali smatram da bi oni mogi izvršiti nekakav pritisak na na te sponzore", objašnjava Admir Hasanović, student Baštine i turizma na PMF-u u Zagrebu.

Rade na realizaciji, ali i na otkaznoj politici

Iz Work and travel Grupe kažu nam da je U.S. Department of State, koji program organizira, naložio američkim organizatorskim kompanijama da zajedno s poslodavcima na najbolji mogući način nastave s realizacijom programa te da rade i na otkaznoj politici.

"S organizatorskim kompanijama, našim partnerima iz SAD-a, radimo na otkaznoj politici koju ćemo uskoro predstaviti svim našim studentima. Vjerujemo da će se sve odviti na najbolji mogući način za sve sudionike programa", priopćili su.

Propadaju studentski poslovi

Problem je i sa studentskim radom u Hrvatskoj. Zbog koronakrize brojni ugovori nisu potpisani. U travnju 2019. u zagrebačkom SC-u bilo ih je više od 24.000, a u travnju ove godine samo oko 7700. Kroz SC je prošlo gotovo 13 milijuna kuna manje, a zarada od provizije SC-u je milijun i pol kuna manje - samo u travnju.

Studentski centri koji se, među ostalim financiraju i provizijama od ugovora, u velikom su gubitku i u svibnju.

"To može značiti da će biti puno manje investiranja u studentski program, u studentsku prehranu, opremanje restorana, opremanje studentskih soba, raznorazne investicije, raznorazni ostali program koji se financiraju iz studentskih sredstava", kazao je Mario Župan iz Studentskog centra u Zagrebu.

Traže od Vlade prijedlog mjera

Da zaista ne bi pala njihova kvaliteta života, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu poslao je Vladi prijedlog mjera za studente.

"Znači, prisutnost studentskog rada na tržištu da privremeno odstupamo od Zakona o obavljanju studentskih poslova i da 5,5 posto što poslodavci moraju uplatiti za mirovinsko i zdravstveno osiguranje budu trenutačno ove i iduće akademske godine osigurani", objasnila je Josipa Smoljo, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Nadaju se da će ih država zaštititi i da će se naći racionalno rješenje za sve one koji su htjeli privremeno na rad u Ameriku, ali ih je zaustavila korona.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr