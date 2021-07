U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 15 novih slučajeva zaraze. Cijepljeno je 46,2 posto odraslog stanovništva što je nedovoljno. U vrhu po cijepljenju je Primorsko-goranska županija. A da im trud ne padne u vodu pooštrili su mjere. Događaji i koncerti mogu bez ograničenja, ali do 20 ljudi. Za sve iznad, uz ulaznicu, treba COVID potvrda ili test. Šušur je krenuo pa stao, a organizatori otkazuju već prodane događaje.

Večerašnji koncert u Loparu odgodila je zabrana okupljanja više od 20 ljudi u publici bez COVID potvrda, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

"Centar za kulturu ovog tjedna na repertoaru je trebao imati jedan Jazz koncert i kazališnu predstavu međutim zbog nemogućnosti brze prilagodbe novoj odredbi ti programi do daljnjeg su odgođeni", kaže Tonka Kavran, iz Centra za kulturu Lopar.

U Opatiji još traže rješenje kako se prilagoditi i održati dvadesetak događaja planiranih za ovaj mjesec? Publiku očekuju. Tko želi vratiti ulaznicu, vratit će mu novac. Testiranja će organzirati na ulazu, ali….

"Mi govorimo o troznamenkastim, četveroznamenkastim brojevima gdje bi to značilo da bi trebali dva dana ljudi dolaziti na testiranje. Tako da će se tražiti od ljudi da unaprijed sami to učine", rekao je Ernie Gigante Dešković, ravnatelj Festivali Opatija i dodao kako su razmišljali o subvencioniranju, ali pitanje je tko će to platiti jer su to veliki iznosi.

Za ovaj riječki klub to je jedini način rada. Ne rade mjesecima. Party se preselio na terasu. Od sutra uz nove mjere. Osigurano će biti testiranje na ulazu.

"Na Zrću je preko 100 kuna testiranje, kod mene će biti 50 kuna, znači ako dođe čovjek u petak vrijedi mu 2 dana, po 25 kn dnevno mislim da to nije toliko strašno ako se već neće cijepiti", smatra Zoran Komljenović, vlasnik noćnog kluba.

Oko kontroliranog druženja i domaći i stranci su složni.

"Očekivao sam ograničenja zbog korone. Imam COVID putovnicu i sve potvrde i mislim da je to potrebno", kaže gost iz Češke.

"Mislim da je uredu da je neka mjera kad se ipak ide na koncert, veća je grupa ljudi na jednom mjestu, i mislim da se još uvijek moramo čuvati", kaže Melita iz Opatije.

U Primorsko-goranskoj županiji danas je jedna novozaražena osoba. Procijepljenih prvom dozom je oko 52%. Dobre brojke, kažu iz stožera, na vrijeme treba zadržati.

"Jedna takva zabava u kojoj se proširi to na 50 ljudi eksponencijalnom brzinom, pomnožite to sa 4 ili 5 i onda imate kako brzo se taj virus širi", kaže Vladimir Mićović, ravnatelj županijskog NZJZ.

Ugrožena je tada, pojašnjava, turistička sezona, ali i gospodarska i zdravstvena jesen. Mjera na snazi ostaje do kraja srpnja.

"Sve posjetitelje moramo pitati imaju li COVID potvrdu"

Na trsatskoj gradini planirano je tridesetak događaja ovo ljeto. Katarina Jusić u Dnevnik Nove TV javila se uživo iz Rijeke gdje je razgovarala s Petrom Pelozom Vuherer, jednom od organizatorica Ljeta na Gradini.

"Sve manifestacije za sada će se održati, ali je upitno hoće li to tako biti do samoga kraja", kaže organizatorica.

Osim koncerata tu su i plesni nastupi, izložbe... Ima li razlike u težini organizacije zbog korone, zanimalo je reporterku.

"Sve je otežano jer sve posjetitelje moramo pitati imaju li COVID potvrdu, negativni PRC test, brzi antigenski test ili pisanu potvrdu o preboljenju bolesti, tako da je otežano", kaže Peloza Vuherer i dodaje kako imaju sreću što imaju ulaz koji je lako kontrolirati.

Organizatorica kaže da ova mjera ima i pozitivnih strana, a to je da su neke koncerte uspjeli popuniti do kraja jer su prije mjere bile puno strože što se tiče ograničenja mjesta na Gradini. "Danas s novim mjerama možem povećati broj, odnosno kapacitet, te ćemo to i učiniti i staviti dodatne ulaznice u prodaju", najavila je.

Na pitanje boje li se ljudi novih mjera kaže da su ljudi zbunjeni što ih očekuje. "Ne znaju gdje podignuti COVID potvrdu, sve je to došlo malo ubrzano. Bilo bi puno zgodnije da se to ranije znalo, da se ljudi, ali i organizatori mogu pripremiti na vrijeme", rekla je organizatorica i dodala kako bi oni, da su to znali ranije, razmislili o organizaciji ovog festivala.

Lokalnom stožeru poručila je da bi bilo dobro da su ranije znali za ove promjene i da su se svi mogli bolje organizirati. Oni koji su se predomislili, a kupili su ulaznice, mogu ih vratiti na prodajnim mjestima.

Ako se mjere nastave nakon 31. srpnja, organizatori će se pokušati i dalje prilagoditi.

Problema su imali i s izvođačima od kojih nisu svi imali COVID potvrde, kazala je Peloza Vuherer i dodala kako je problem što na Gradini svi od organizatora, preko izvođača do posjetitelja moraju imati COVID potvrde ili nešto od ranije navedenog kako bi mogli sudjelovati.

