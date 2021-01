Uskoro ćemo obilježiti godinu dana od prvog slučaja korone u Hrvatskoj. Nakon mjeseci brojenja novozaraženih i nažalost preminulih, napokon je došlo novo doba – doba cijepljenja koje bi pandemiji trebalo stati na kraj. Za one koji su neodlučni, boje se nuspojava ili pak sumnjaju da je u injekciji čip Billa Gatesa aktivirali su se političari. Pitanje je jesu li oni primjer drugima ili su zapravo uzeli cjepivo onome kome je potrebnije.

U Hrvatsku polako stižu pošiljke cjepiva koje bi trebale smanjiti, a onda i zaustaviti pandemiju koja je promijenila svijet. Kako to obično biva, nisu baš svi raširenih ruku dočekali injekciju koja može spriječiti da završimo na respiratoru ili nekoliko metara ispod zemlje.

Kao i uvijek, vode se rasprave o tome je li sve namješteno kako bi farmaceutska industrija omastila brk. Neki se jednostavno boje mogućih nuspojava jer je cjepivo prošlo skraćenu proceduru potvrđivanja, a ima i genijalaca koji smatraju da će nam ugraditi čipove i tako nas pratiti. Ne treba odbaciti tu teoriju jer sigurno Bill Gates ne može spavati dok ne vidi što je baka Mara danas kuhala za ručak ili kamo je išao Petar iz Slavonskog Broda.

Cjepivo će vratiti staro normalno

Šalu sad na stranu. Kao što je pandemija koronavirusa promijenila svijet na način koji nitko prije samo godinu dana nije mogao zamisliti, tako bi i cjepivo trebalo vratiti nam staro normalno. Trebalo bi nam omogućiti da opet možemo zagrliti roditelje, bake i djedove, da djeca normalno idu u školu, da bez silnih peripetija odemo na pregled u bolnicu, da kolegi stisnemo ruku, pa eto i da popijemo onu kratku kavu s malo toplog mlijeka u kafiću. I čašu vode.



E sad, budući da su vladajući procijenili da neće svi hrliti otkriti svoje rame i pristati na ubod koji život znači, osmislili su akciju – ''pogledaj mene, pa 'ajde i ti''. No postavlja se pitanje jesu li političari doista trebali biti ti koji će među prvima dobiti šansu za normalan ili barem normalniji život.

Cijepljenje pred kamerama

Kao poticaj građanima da se cijepe prvi su u akciju krenuli članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite, javno pred kamerama zasukali su rukave, malo stisnuli zube i škljoc škljoc – svima pokazali primjer. U redu, pomislili su neki, ako se cijepi ta ekipa koja nam gotovo godinu dana kroji život, onda je valjda to cjepivo OK, pa ćemo se i mi cijepiti.

No vlast nije smatrala da je to dovoljno. Nova akcija bili su članovi Vlade i predsjednik Republike. Premijer Andrej Plenković i još neki ministri koji su preboljeli koronu preskočili su cijepljenje, ali ostali su uz smiješak izbacili rame i to je bilo to. U redu, pomislili su neki, nisu se cijepili samo članovi Stožera već i praktički cijela Vlada. Nemam sad što razmišljati, idem i ja.

Ali ni to nije bilo dovoljno. Nova je akcija cijepljenje saborskih zastupnika. Oni bi također trebali svojim primjerom pokazati da je cijepljenje dobro i važno. Ipak, postavlja se pitanje jesu li političari privilegirani sad kad se još nisu cijepili svi zdravstveni djelatnici i najrizičnije skupine. Postavlja se i pitanje zašto nas potiču na cijepljenje sad kad za nas obične smrtnike cjepiva nema. Postoji velika opasnost da će zapravo samo izazvati revolt kod ljudi – kod onih koji se žele cijepiti. Za one druge – koji ne žele cjepivo, nadam se da griješim, nekoliko potkošulja i gola ramena političara neće promijeniti ništa.

Ministar Zdravko Marić se cijepio protiv koronavirusa - 1 Foto: Marin Tironi/Pixsell

Primjer su mogli biti recimo samo zastupnici koji su rizična skupina. Tako bi pokazali da političari nisu važniji od ostalih građana i svih onih 80- godišnjaka koji čekaju red, a koji će se nakon cijepljenja svih zastupnika produžiti za oko 100. Hvala na primjeru, ali neki nemaju vremena čekati. I na kraju isprike svima ako nisam prepoznala da će npr. vitez Reiner nekome tko je protiv cijepljenja promijeniti stav.