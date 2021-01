Davor Božinović, Vera Katalinić Janković, Alemka Markotić i Krunoslav Capak cijepili su se danas nakon konferencije za medije uživo pred kamerama. Cijepio se nije jedino ministar zdravstva Vili Beroš, koji je nedavno prebolio COVID-19, pa još uvijek ima imunitet na koronavirus.

Članovi Nacionalnog stožera cijepili su se pred kamerama. Izuzetak je ministar zdravstva Vili Beroš, koji je prebolio koronu. ''Pozivam vas da ovako snimite i mene kad se budem cijepio nakon što izgubim stečeni imunitet'', rekao je ministar, koji je trenutak ranije objasnio zašto se neće cijepiti iako apsolutno podržava cjepivo.

"Cijepit ću se čim moj imunitet stečen u kontaktu s virusom regradira. U ovom trenutku to ne bih želio učiniti jer to znači da ću to cjepivo oduzeti nekome kome je potrebno, a to ne mogu dopustiti sebi ni kao ministar, ni kao čovjek. Doza je još uvijek malo i nema smisla da se cijepe oni koji trenutačno imaju imunitet", dodao je Beroš.

Istaknuo je i kako se svi koji su preboljeli koronu zasad ne bi trebali cijepiti. "Ja ću se cijepiti u trenutku kad mi to kaže struka", rekao je Beroš.

Ministar zdravstva objavio je na konferenciji za novinare da je preminula ženska osoba, 82-godišnja korisnica doma za starije iz Čakovca. "Cijepljena je, a zatim je sljedeći dan preminula. Upućena je na obdukciju, koja je pokazala da smrt nije povezana s cijepljenjem", dodao je Beroš.