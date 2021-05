Tehnički problemi srušili su u srijedu japanski sustav naručivanja i dolili ulje na vatru nezadovoljstva kritičara koji optužuju vladu da loše upravlja novim žarištima infekcije COVID-a te da užasno sporo procjepljuje stanovništvo.

Digitalni sustav naručivanja na cijepljenje srušio se na više mjesta, uključujući i Tokio te zapadni grad Minohu, zbog globalnog problema na američkom računalnom oblaku za prodaju Salesforce.com Inc, objavila je japanska televizija NHK.

Ravnatelj odjela tehnologije Salesforcea Parker Harris obavijestio je na Twitteru da tvrtka ima velikih poteškoća, a naknadno je objavio da su usluge obnovljene.

@salesforce is experiencing a major disruption due to what we believe is a DNS issue causing our service to be inaccessible. We recognize the significant impact on our customers and are actively working on resolution.