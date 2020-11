Nastavnica u jednoj osnovnoj školi u Srbiji kažnjena je oduzimanjem 20 posto s plaće za rujan, listopad i studeni jer nije spriječila fizički kontakt između dvojice učenika.

Nastavnica u osnovnoj školi u mjestu Podvrška kod Kladova na istoku Srbije dobila je novčanu kaznu od 35.000 dinara (oko 2200 kuna) jer nije spriječila dvojicu učenika da se rukuju na školskom dvorištu.

Ravnateljica škole ocijenila je da je time teže povrijedila radnu obvezu te joj odredila kaznu.

Slučaj se dogodio još u rujnu, no u javnost je dospio tek nakon objave kolega nastavnika koji su na društvenim mrežama objavili rješenje o kazni.

Sama nastavnica Marina Milosavljević, koja predaje srpski jezik, kazala je kako je i sama bila iznenađena.

"To se dogodilo 10. rujna, tijekom školskog odmora. Učenici su u dvorištu nosili maske i držali distancu, ali se dogodilo da su dva učenika šestog razreda prišla jedan drugome kako bi si dali pet. Opomenula sam ih da se ne približavaju, ali me nisu poslušali. U tom je trenutku naišla ravnateljica i ja sam ispala kriva što je došlo do fizičkog kontakta djece", kaže Milosavljević i dodaje kako je raspored dežurstva na dvorištu bez njezina znanja bio promijenjen i ona uopće nije trebala tamo dežurati. No, ističe, ni to joj nije uzeto kao olakotna okolnost.

"Djeca su mi se poslije ispričala, ali sam, eto, kažnjena ja", kaže.

Ravnateljica škole je nakon disciplinskog postupka rješenje o kazni donijela 1. listopada te odredila da joj se oduzme 20 posto plaće za rujan, listopad i studeni. Nastavnica se, naravno, žalila, ali bez uspjeha, prenosi Blic.

I Slovenija je nedavno imala apsurdan slučaj kada je s 400 eura kažnjen dostavljač koji je bez maske u vrijeme lockdowna jeo burek u centru Ljubljane. O cijelom slučaju raspravljao je i parlament.