Srbijanska vlada usvojila je u četvrtak nove mjere za suzbijanje epidemije COVID-19 kojima se od 30. studenog do početka zimskih praznika 21. prosinca uvodi online nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za sve učenike srednjih škola.

Odlučeno je i da zimski praznici za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriju Srbije traju do 21. prosinca do 15. siječnja, priopćila je vlada, nakon što je te mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije ranije ovog tjedna predložio Krizni stožer.

Usvojena je i odluka da se mjera skraćenja radnog vremena do 18 sati restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima, a trgovinama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 sat, produlji do 15. prosinca.

Prethodno je bilo odlučeno da ta mjera traje do 1. prosinca, ali je najavljeno da će, u skladu s promjenama epidemiološke situacije, odluka biti izmijenjena.

Padaju crni rekordi u Srbiji - 7606 zaraženih, preminula 51 osoba: "Cijela zemlja je u opasnosti"

Srbija ulazi u crnu korona zonu: Imaju više od 1000 zaraženih na 100 tisuća stanovnika. Slovenija i Hrvatska im blizu

U Srbiji je od posljedica koronavirusa u posljednja 24 sata preminuo 51 pacijent, što je najviše od početka epidemije, a povećan je i broj oboljelih kojima je neophodna intenzivna njega na respiratorima.

U četvrtak je od 21.569 testiranih potvrđeno i 7606 novozaraženih.

Najveći broj zaraza i dalje je u Beogradu - 2196, a troznamenkasti broj slučajeva ima još 10 gradova u Srbiji.

Jučerašnji rekordi doveli nove mjere: U Srbiji narednih 10 dana na snazi najstrože mjere do sad

Od početka epidemije u Srbiji zaraženo je ukupno 148.214 osoba, a 1366 je preminulo.