Velik broj novozaraženih i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, danas gotovo 400 novih slučajeva. Lokalni stožer zato je tražio i dobio dozvolu za uvođenje dodatnih mjera.

Splitsko-dalmatinski stožer svjestan je da će se dolaskom Uskrsa ljudi više okupljati na tržnicama, ispred crkava, a Rivi te su zato donijeli odluku da u idućih 15 dana svi ljudi koji se okupljaju na takvim mjestima moraju nositi zaštitne maske.

Vlasnik dva splitska restorana Daniell Nikolla kaže kako svaka nova mjera koja ograničava okupljanja donosi pad prihoda.

"Ljudi se ne osjećaju ugodno pa i manje borave u restoranima i kafićima", kaže. Splitskim ugostiteljima je skraćeno i radno vrijeme pa mogu usluživati goste do 20 sati, do kad smiju točiti i alkohol.

"Ovime smo ostali bez najvažnijeg dijela prihoda. Očekujemo pad od minimalno 50 posto u odnosu na što smo imali prije par dana, na način da smo ostali bez večere koja je glavni pokretač prihoda. Teško je, jako je zeznuto, no moramo se svi skupa stisnuti. Apeliram ovim putem na kompletno društvo da se pridržavamo mjera i da nismo mi ti jedini koji dajemo nekakav danak ovoj situaciji", poručuje Nikolla.

Ističe kako su ugostitelji spremni, zbog turističke sezone koja dolazi, preuzeti dio odgovornosti, ali poziva i ostale da se pridržavaju mjera.

"Ne ovisimo samo mi o sezoni, jako bitan dio kompletnog društva ovisi o sezoni i mislim da bi bilo dobro da i oni dođu k sebi i da se svi skupa malo opreznije ponašamo", poručuje.

Restorani nisu problematični za širenje virusa nego kućna okupljanja.

"Kada oni dođu okupljeni u restoran, oni su u kontroliranim uvjetima jer postoje distance jer nama se ne isplati zezati oko toga, prevelike su kazne", kaže.

Kako će preživjeti ako se dogodi i treći lockdown pa i loša sezona kaže, boji se i komentirati.

"Najgore je ovo, održavanje na životu do pred kraj, do trenutka da bi sad potonuli. Samo da se to ne dogodi", govori Nikolla.

