Na graničnim prijelazima sa Slovenijom u više traka se ulazilo u Hrvatsku. Među putnicima su i prvi turisti - najviše ih je iz Njemačke i Slovenije.

Slovenci i Nijemci jutros su bili najbrojniji putnici na ovom graničnome prijelazu. Turizam se vraća na mala vrata, a turisti - spremni za novo normalno doba. "Putovnice i rezervaciju kampa smo predočili", kazao je Ralph iz Njemačke.

Osim preko Rupe turisti su i preko Bregane krenuli na more. "Idemo u kamp, oprezni smo, a tamo ćemo sve sami sebi pripremati, tako da se osjećamo sigurno kao kod kuće", rekla je Beate iz Njemačke.

Prijelaz na Bregani koristili su danas i državljani Bosne i Hercegovine na putu za svoju domovinu. "Moji su otišli prije mene i rekli su da ide sve bez problema", navodi Zuhdija.



Marko, biker iz Slovenije odlučio se za vikend u Hrvatskoj. Zato je morao ponijeti cijeli fascikl s dokumentima. "Imam neke papire ako me pitaju, ne znam da li će me pustiti, nadam se", kazao je.

Neki preko granice iz drugog puta

Neki su granicu prešli tek iz drugog pokušaja jer policajci na granici strogo se drže pravila. "Ja sam u srijedu već bila tu pa su me vratili zato što nisam imala izvadak iz knjige tako da sam danas sve pribavila i nadam se da će biti ok", rekla je Mirjana iz Slovenije.

Za vikend su stigli i vlasnici apartmana i plovila u Hrvatskoj. "Kuću ja imam u Nerezinama kod Maloga Lošinja pa idemo dolje", otkriva Juro iz Njemačke. "Išli smo mi prošli tjedan i nije bilo nikakvih problema", kazala je Anamarija iz Slovenije.

Dolaze s vaučerom ili potvrdom rezervacije

Turisti koji dolaze s vaučerom ili potvrdom rezervacije slobodni su čim dođu otići na plažu dok neki hrvatski državljani moraju u samoizolaciju.

"Nemamo različite kriterije, ali epidemiološka indikacija kriterije je u određivanju toga da li treba neko otići u izolaciju i kada i kako provjeriti njegovo stanje kako bi bili sigurni da svoj posao obavljamo kako treba", objašnjava prof. dr. sc. Vladimir Mićović, član Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

A na domaćinima je ovoga ljeta velika odgovornost. "Domaćini moraju biti na neki način na usluzi tim ljudima, pripomoći ukoliko se njihovo zdravstveno stanje pogorša ili se nešto dogodi. Oni moraju biti na usluzi da ostvare taj kontakt s liječnikom prije svega u tom slučaju s epidemiologom", dodaje Mićović.

Turisti upoznati s pravilima ulaska u Hrvatsku

Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je na graničnom prijelazu Rupa je li turistima jasno što trebaju pokazati na granici te kako se trebaju ponašati s obzirom na epidemiju kad uđu u Hrvatsku.

"Turistima je jasno što je potrebno za ulazak u Republiku Hrvatsku. Znaju da su dobrodošli i da ih čekaju rezervirana mjesta. Na ulasku dobiju letak na četiri jezika s uputama kako se ponašati i pravilima koja moraju poštivati. Tu piše sve o obaveznom često pranju ruku, socijalnoj distanci, mjerenju temperature u jutarnjim satima prvih 14 dana boravka kod nas.

Nijemci poštuju vrlo strogo sva pravila, dolaze na granicu s fasciklima. Neki od Slovenaca znaju zaboraviti dokumente pa ih policajci vraćaju natrag. Sve je više vozila iz dana u dan, s njemačkim, austrijskim i slovenskim oznakama. Talijana još nema s obzirom na to da su još uvijek zatvorene njihove granice.

Hrvatska udruga za turizam podržava pomake u otvaranju turističkog tržišta prema turistima, no malo zamjeraju, kažu da bi nadležno ministarstvo trebalo što prije na svoje stranice staviti upute kako bi turisti još iz svojeg doma mogli vidjeti što moraju poštivati, koje dokumente ponijeti i kako se ponašati kako bi se izbjeglo vraćanje s granice.

Ovih dana počinju se otvarati kampovi, a uskoro i hoteli. Svi se nadaju da će prizori s vozilima turista biti svakodnevni i da će turista biti sve više jer su do sada brojke jako loše i da se turisti broje u tisućama, a ne stotinama tisuća kako je to bilo do ove godine", javio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen s Graničnog prijelaza Rupa.

