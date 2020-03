Svjetske agencije donose slike praznih gradova na sjeveru Italije, gdje je radni tjedan počeo karantenom. Liječnici se bore s mnogim zaraženima, a neki su sa sjevera već pobjegli na jug.

"Kao da smo u ratu. Moramo birati koga ćemo liječiti, a koga nećemo. Ostanite kod kuće", donosi dramatični apel liječnika iz Bergama Corriere Della Sera. Talijanske su bolnice pod pritiskom jer broj zaraženih koronavirusom stalno raste.

U Italiji ih je jučer bilo 7375. No velika je vjerojatnost da je taj broj već danas puno veći jer vlasti nove podatke objavljuju kasno poslijepodne.

Gotovo pust sjever Italije nakon proglašenja karantene - 3 Foto: Afp

Anesteziolog Christian Salaroli govori da o liječenju odlučuju ovisno o godinama i zdravstvenom stanju pacijenata.

"Ostanite doma. Viđam previše ljudi na ulicama", rekao je.

I reporter BBC-ja provezao se talijanskim gradovima koji su od jučer u karanteni.

"Vidio sam slike koje stižu iz područja u karanteni. Ulice su napuštene, ali ne vidimo puno policijskih ophodnji. No možda se to promijeni u narednim danima jer su vlasti najavile kazne od tri mjeseca zatvora i i 206 eura za kršenje pravila. No pravi je strah da su mnogi u tih nekoliko sati, koliko je prošlo od najave karantene do vremena kad je stupila na snagu, pobjeglo sa sjevera prema jugu zemlje", piše za BBC Mark Lowen.

Gotovo pust sjever Italije nakon proglašenja karantene - 9 Foto: Afp

Da su mnogi pobjegli, potvrđuju i drugi.

"Ako je ovo bio ispit iz toga mogu li se Talijani ponašati odgovorno, moram reći da smo pali. Dogodio se egzodus", rekao je AFP-u Vincenzo Tosetti, 34-godišnji glumac iz Venecije.

Karantena, očajnička mjera talijanskih vlasti da se spriječi nekontrolirano širenje epidemije koronavirusa, trebala bi ostati na snazi do 3. travnja.

Zbog novih mjera, koja između ostalog ograničavaju prava zatvorenika na kontakte s vanjskim svijetom, u nedjelju je izbila pobuna u zatvoru u Modeni. Iako se prvo govorilo o tri poginula. La Republica saznaje kako je smrtno stradalo šest zatvorenika. List piše kako se dvije smrti mogu pripisati uzimanju droga. Pobuna je navodno bilo i u drugim zatvorima. Iz Milana stižu nevjerojatne scene. Zatvorenici su se zbog novih pravila popeli na krov zatvora i viču: "Libertà, Libertà". Policija ih pokušava spustiti.

Zatvorenici su pokušali pobjeći i iz drugih zatvora na sjeveru.