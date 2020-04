Zagrebački roditelji su dobili anketu da se izjasne hoće li slati djecu u školu ili ne. Dodatan problem je što ima i škola kojima je potres nanio ozbiljnu štetu. Jedna takva je i Osnovna škola Bukovac.

U Gradu nam kažu da je plan djecu iz škola koje su oštećene u potresu, premjestiti u druge škole.Gradska oporba je nezdovoljna, kažu, u škole i vrtiće se godinama nije ulagalo.

"Potpuno je nesigurna. Mi smo za vrijeme jučerašnjeg potresa se zatekli u školi, to je bilo prestrašno kako se pod ljuljao i kako su zidovi škripali, otpadala žbuka", kaže ravnateljica OŠ Bukovac, dr. sc. Mirjana Boras.

"Plan je da učenici tih škola idu u najbliže škole koje su do sada radile u jednoj smjeni i koje nemaju oštećenja. Mi imamo plan za redovnu situaciju da nemamo covid, za detaljno funkcioniranje u ovoj situacijei pandemije čekamo upute ministarstva", rekao je Ivica Lovrić, pročelnik ureda za obrazovanje.

"Neke škole kao ova u Krajiškoj same organiziraju određene akcije i peticije skupljanja sredstava obnove škola, to nije posao ravnatelja i učitelja, to je posao Grada Zagreba", kaže Gordan Maras.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odgovorili su kako su iznenađeni ovom anketom koja, ističu, nema smisla.

"Ministarstvo znanosti i obrazovanja nikad nije poslalo anketu u škole niti naputak Gradu Zagrebu da se tako nešto napravi - i mi smo iznenađeni anketiranjem u zagrebačkim školama. Nema baš nikakvog smisla anketirati roditelje bez da znaju u kojim će se uvjetima provoditi nastava. Uvjete i preporuke za škole mogu dati isključivo stručnjaci epidemiolozi iz Stožera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo", odgovor je ministarstva.

