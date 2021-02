U sportskoj dvorani građane je cijepila i prva dama, Sanja Musić Milanović. Pitali smo je što joj kažu građani, a poručuje i da svako cjepivo sto posto štiti od najgoreg ishoda.

Kazala je kako se cijepljenjem krenulo prije 9 sati i da se stvorila dosta velika gužva.

"Dajemo sve od sebe i mislim dobro je da je gužva jer to znači da će biti više ljudi procijepljeno, a to nam je svima u interesu. To je jedini put za izlaz iz ove situacije. I znate, ja svaki put kažem pa ću reći i ovaj put - ljudi se prije svega cijepe zbog sebe - jer ako primite cjepivo, vi ste zaštićeni 100 posto od najtežeg ishoda", porčuje prva dama.

Dodaje kako ljudi pitaju koje će cjepivo dobiti.

"Ma koje god da dobijete znajte da ste 100 posto zaštićeni od najtežeg ishoda", zaključuje Sanja Musić Milanović.

