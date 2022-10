Reporter Marko Biočina koji prati stanje u energetskom sektoru u Dnevniku Nove TV osvrnuo se na to kako cijene goriva utječu na standard svih građana.

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina objasnio je gdje je Vlada našla prostor za novo zamrzavanje cijene goriva.

"Da bi se nekome dalo, uvijek se nekome drugom mora uzeti. Ova mjera financirat će se isključivo iz marži opskrbljivača gorivom. To znači da cijena za kupce ostaje ista, trošarine ostaju iste, PDV isti, a rast nabavne cijene goriva na međunarodnom tržištu snosit će trgovci. Neposredno pred početak emisije razgovarao sam s jednim od njih, ovu odluku vlade okarakterizirao je kao katastrofu, jasno je zašto. S druge strane građani mogu, barem nakratko, odahnuti, jer su im prijetila doista velika poskupljenja goriva", rekao je vodeći hrvatski novinar u temama businessa.

Pojasnio je i što bi se moglo dogoditi za tjedan dana.

"U tjedan dana se neki faktori mogu smiriti poput štrajka u francuskim rafinerijama. Ali dugoročno kako se bližimo trenutku stupanja na snagu embarga na uvoz ruskih naftnih derivata, početkom veljače, nervoza zbog mogućih nestašica će rasti. Kako to može izgledati u praksi, proteklih dana smo mogli vidjeti upravo u Francuskoj, gdje je svaka treća benzinska postaja bila suočena s nestašicom barem jedne vrste goriva i to je izazvalo goleme probleme za građane", kazao je Biočina.

Reporter Dnevnika Nove TV odgovara i trebamo li strahovati od nestašica.

"Hrvatska nije otok, ne može biti imuna od kretanja na europskom tržištu. Moguće nestašice su svakako najgori scenarij, ali ako se to ne realizira, imamo problem sa strelovitim rastom cijena derivata. U Hrvatskoj otprilike sedam od deset litara motornog goriva koje se potroši je dizel, a to onda vodi do rasta inflacije koja je već sada na rekordnoj razini. I u konačnici do pada životnog standarda građana. Vlada će se vjerojatno još dugo boriti s visokom cijenom dizela", kazao je.

Pitanje je i koliko se puta Vlada još može koristiti ovim obrascem - jer Hrvatska ovisi o stanju na međunarodnom tržištu.

"Teoretski Vlada može zamrzavati cijenu goriva unedogled, no u realnosti tržišnu cijenu netko uvijek na kraju plaća. Dijelom to može ići na teret trgovaca, dok ne počne ugrožavati dostupnost goriva, jer nitko neće dugoročno prodavati proizvod na kojem gubi i poslovati negativno. S druge strane, država nema puno prostora. Trošarine su već blizu minumima koji dopušta Europska unija, a eventualno smanjenje PDV-a nema utjecaja na gospodarstvo gdje je dizel glavno gorivo. Na kraju postoji poseban problem je što će Hrvatska od studenog do travnja biti potpuno ovisna o uvozu. Inina riječka rafinerija zbog radova na modernizaciji od studenog do travnja bit će izvan stroja. Bojim se da nam slijedi teško razdoblje", zaključio je reporter Dnevnika Nove TV.

