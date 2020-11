Dok ne krene cijepljenje, zdravstveni sustav nekako mora izdržati. Kreće i uplata veledrogerijama, ali daleko je to od stabilne opskrbe. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kakvo je stanje u dubrovačkoj bolnici.

Najkritičnije je onkološkim bolesnicima zbog čega Ministarstvo pokreće i pozivni centar. Nije ni krenulo, a već zapinje.

Kada ga je ekipa Dnevnika Nove TV prošli tjedan snimala, pacijent iz Splita, Ivan Perković je bio šokiran. Jer ostao je bez lijeka. Čeka već tjedan dana.

A kad imaš rak bubrega, svaki dan je bitan. Nakon medijskih istupa, stigao je poziv iz Ministarstva, a onda i iz bolnice. "Jučer me zvala glavna sestra s onkologije i rekla da imam termin u četvrtak", kazao je Perković.

Pa je napokon odahnuo. "Nadam se da će biti sve u redu. Jutros sam bio u laboratoriju i dao krv. I to je to", dodaje Perković.

Vlada uvodi pozivni centar

Kako se ne bi opet dogodilo da onkološki pacijenti dođu u ovu situaciju, Vlada uvodi pozivni centar gdje će se moći javiti.

"Mi ćemo koordinirati sa zdravstvenim, drugim zdravstvenim ustavnovama i omogućiti da dobiju zdravstvenu skrb", rekla je Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva.

Za centar je navedeno da će raditi od 0 do 24, a pozivi se primati samo od 8 do 16 sati. Ministarstvu je poslan upit da to malo pojasni, no odgovor nije stigao do zaključenja ovog članka.

Dobili alternativne termine

Udruge se ipak nadaju da će se tako riješiti i problem onih koji su trebali na preglede u Dubravu. Neki su, kaže, dobili alternativne termine.

"Da je službeni termin za nekoga dati za sedam mjeseci kada praktički nije izvjesno da će osoba biti živa. Tako da se nadam kako će se ova situacija što prije riješiti upravo kroz ovaj call centar", kazao je predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivan Belina. Call centar treba se uspostaviti do kraja tjedna kada bi trebali znati i broj.

Veledrogerije čekaju financijsku injekciju

A veledrogerije čekaju financijsku injekciju od 1,84 milijarde kuna. "Do kraja tjedna, mi smo računali, petak ide isplata", najavio je ministar financija Zdravko Marić.

Ali problem ostaje jer dugovi bolnica rastu tempom od velikih 220 milijuna kuna na mjesec.

"Kroz ova tri mjeseca, ukoliko izostanu redovite uplate HZZO-a i uz ovaj rast dugovanja bolnica, anulirati će se već do kraja godine ova uplata od milijardu i 840 milijuna kuna", rekla je Diana Percač iz HUP-ove koordinacije veledrogerija.

Problem cijeli sustav potrošnje

Ministar Marić za cilj ima da se rokovi plaćanja svedu u zakonske okvire. Pozabaviti se, kaže, treba cijelim sustavom.

"Isto tako moramo definirati koliko to sve skupa košta. A u isto vrijeme činiti sve što je u dosegu da se racionalizira i postojeći sustav potrošnje", dodao je Marić.

A postojeći sustav potrošnje u koroni je dodatno skočio. Prije svega, zbog lijekova.

"Jako puno se traže antibiotici. I sredstva za liječenje COVID-19 pacijenata. Tako da se zalihe troše jako brzo", rekla je Diana Percač.

A za nabavu lijekova treba vremena. Ako je riječ o uvoznim, potrebno je, kažu, od tjedan dana pa i do četiri tjedna.

Jedan od dužnika i dubrovačka bolnica

Dubrovačka bolnica jedan je od dužnika veledrogerijama. Njezin dug u ovom trenutku iznosi više od 60 milijuna kuna.

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić za Dnevnik Nove TV rekao je kakvo je stanje u bolnici i imaju li pacijenti jamstvo da će dobiti lijekove ako dođu u bolnicu.

Kako je rekao, svi pacijenti bit će liječeni i dobit će adekvatnu liječničku pomoć. "Postoji nekoliko onkoloških pacijenata koji su još uvijek u razumnom roku", rekao je Bekić i dodao da se u bolnici snalaze na različite načine.

"Kupovinom, posudbom... Uglavnom, za sada ne možemo govoriti o zakidanju pružanja zdravstvene usluge. Sve radimo da pacijenti ne bi bili zakinuti", objasnio je Bekić.

Obustava pred mjesec dana

"Ulazimo u mjesec dana otkad je obustava isporuke. Manje-više obustava, a manjim dijelom otežana isporuka", dodao je Bekić i rekao da rješenje ove situacije očekuju do kraja ovog tjedna.

"Opća bolnica Dubrovnik je iz sanacije izašla s dugom od 105 milijuna kuna. Država je vratila. Znači, u startu smo bili zakinuti, medicina je skupa, usluge koje se daju, zapravo lijekovi, poskupljuju deset posto na godišnjoj razini", rekao je Bekić.

Dodao je da su kontrole HZZO-a pokazale kako su ove godine imali u prvih šest mjeseci znatno manju potrošnju lijekova i ostalih, a posebno skupih lijekova, u odnosu na proteklo razdoblje.

Davanja za zdravstvo u Hrvatskoj ispod prosjeka

"Ne možemo tražiti opravdanje samo u COVID-u jer u COVID-u je povećana potrošnja antibiotika, rezervnih antibiotika. Svi imamo financijsku odgovornost, fiskalnu odgovornost - i ja kao ravnatelj i voditelji odjela tako da se racionalno se odnosimo prema potrošnji", rekao je Bekić i dodao da je problem u preniskim cijenama zdravstvenih usluga.

"Davanja za zdravstvo u Hrvatskoj su, u odnosu na susjedne zemlje i zemlje Europske unije, ispod prosjeka", objasnio je Bekić.

Navodi da je od utorka osnovan call centar. "Kolega koji vodi Odjel onokologije, koordinator je onkološkog tima za onkološke pacijente", kazao je Bekić i pohvalio inicijativu Ministarstva zdravstva.

"Ministarstvo će sve pacijente koji imaju bilo kakvu primjedbu kontaktirati preko koordinatora. Preuzet će odgovornost da ti pacijenti bili zakinuti i da im ne bi bila uskraćena medicinska pomoć", zaključio je Bekić.

