Do ljeta bi se trebalo cijepiti 50 posto stanovništva Hrvatske - bude li se sve odvijalo onako kako planira Nacionalni stožer. Još se nisu cijepili ni najugroženiji, ali zato - uskoro kreće cijepljenje saborskih zastupnika.

U zdravstvu je do sada cijepljeno gotovo 13 tisuća djelatnika, u domovima njih oko 15 tisuća. Dogovorenim tempom isporuke cjepiva i cijepljenja, Stožer planira da će do ljeta biti procijepljeno 50 posto stanovnika u zemlji.

Uskoro bi trebala biti poznata i odluka o početku drugog polugodišta u školama. Što nas očekuje u narednim danima, za Dnevnik Nove TV je rekao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

"Epidemiološka situacija je složena. Iako imamo konstantan silazni trend broja oboljelih, hospitaliziranih i ljudi na respiratoru pa i preminulih, trebamo biti vrlo oprezni iz razloga što je jedno vrijeme mobilnost bila vrlo smanjena, a sad su se ljudi nakon godišnjih odmora počeli vraćati na posao", kazao je Capak.

"Imamo situaciju da se u Europi pojavilo nekoliko novih sojeva koji se šire brže nego se širio dosadašnji soj koronavirusa i zato je tu potreban jedan dodatni oprez", kazao je Capak.

Osim toga, navodi da u Hrvatskoj imamo i dodatni problem - potrese. "Odluci o početku škole je potrebno pristupiti izrazito oprezno. Izglednije je da neće biti škole, ili će je biti djelomično, varijanta B, dio učenika u škole, dio od kuće s time da je potrebno osigurati sigurnost učenika u školama u Sisačko-moslavačkoj županiji kao i u Zagrebu i u svim mjestima koja su pogođena novim potresima", dodao je Capak.

O cijepljenju saborskih zastupnika

Za cijepljenje saborskih zastupnika kaže kako se radi o vodstvu države. "Jako je važno da državni vrh pokaže kako cjepivo nije opasno i da je to jedini način da se uspješno suprotstavimo ovoj epidemiji i privedemo je kraju", rekao je Capak.

O prepunim skijalištima, sanjkalištima i toplicama kaže da uvijek pri donošenju mjera ima nepravde. "Netko je zahvaćen, a netko pronađe rupu i način da se ne ponaša odgovorno. Vidjeli smo fotografije i prodiskutirali smo to, tamo će biti upućena inspekcija, a mi ćemo vidjeti možemo li nešto u preporukama promijeniti vezano uz kvadraturu, broj ljudi i slično", kazao je Capak.

O masovnom cijepljenju

Liječnici obiteljske medicine traže cijepljenje u velikim sportskim dvoranama.

"Ta opcija postoji u nacionalnom planu za cijepljenje i punktovi za cijepljenje i mobilni timovi za cijepljenje, sve ovisi o količinama cjepiva koje će nam doći i mogućnostima da ih što prije potrošimo", objasnio je Capak.

"Za sada se rade popisi ordinacija koje će cijepiti i gdje će se cijepiti pojačanim tempom gdje će se ljudi naručivati. Očekujemo da će do kraja prvog mjeseca biti registrirana i AstraZeneca pa će biti takva opcija moguća s većim količinama cjepiva", rekao je Capak.

Posljednja faza cijepljenja na proljeće

Za posljednju fazu kaže kako bi mogla biti na redu na proljeće. "Nakon što procijepimo zdravstvene djelatnike, djelatnike i korisnike domova, kreću starije osobe i kronični bolesnici. To ovisi o dinamici cijepljenja. Računamo da će to biti na proljeće", kazao je Capak.

Za cijepljenje unutar tvrtke kaže kako računa na medicinu rada i na takvu mogućnost.

Na pitanje novinara hoće li oni koji se ne budu htjeli cijepiti biti diskriminirani kaže da - neće. "Postoji mogućnost da će u budućnosti, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, ljudi koji su cijepljeni imati određene prednosti, poput putovanja avionom bez problema, kao i prelazak granica koji bi im mogao biti jednostavniji", dodao je Capak.

Za restorane i kafiće kaže kako je to teško, no da je moguće sve. Za otvaranje restorana i kafića rekao je: "Mjere su do 31. siječnja, nakon toga će se pažljivo razmotriti mogućnost da se nešto od tih mjera popusti".

