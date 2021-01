Hrvatska je jedina zemlja u okruženju u koju osoba koja je unazad tri mjeseca preboljela COVID-19 može ući bez negativnog PCR testa. Inače bi to bio dobar mamac za zimske turiste, ali problem je što oni u Hrvatskoj nemaju što raditi.

Za razliku od drugih zemalja u našem okruženju, Hrvatska je zapravo jedina pristupačna zemlja za one koji su preboljeli COVID-19, no čini se da to ne može kapitalizirati.

Sve zemlje poznate po zimskom turizmu trenutno u pravilu traže negativan test na COVID, a čak i kad biste ga imali na najpoznatijim skijalištima u Sloveniji, Austriji, Italiji ili Francuskoj ne biste imali što raditi. Jer su svi smještajni objekti zatvoreni.

U Hrvatsku, međutim, svi koji su preboljeli koronu mogu ući bez testa, a potrebna im je tek potvrda liječnika. "Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad tri mjeseca izuzete su od obveze pribavljanja negativnog PCR testa i karantene. Za dokazivanje preboljenja trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili antigenskog testa ili pozitivan rezutat u testu neutralizacije (NT) koji je urađen unazad tri mjeseca, a stariji od 14 dana ili potvrdu o preboljenju izdanu od liječnika", stoji u uputama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva iz prosinca 2020.

Postoji inicijativa da se Sljeme otvori za rekreativno skijanje, no pregovori o tome još uvijek traju.

Austrija samo na jedan dan

U jednoj od agencija koje prodaju aranžmane za skijanje potvrđuju nam da trenutno nema zemalja zapadno od nas na koje bi Hrvati željni skijanja mogli otići na više dana. Dok su hoteli i apartmani u dijelu zemalja zatvoreni, Slovenija je čak od 8. siječnja zatvorila i skijališta.

Pasionirani skijaši bi eventualno mogli otputovati u Austriju, no to u pravilu znači tek jednodnevno skijanje jer tamo nemaju gdje prespavati.

Ipak, jedina zemlja koja bi mogla biti zanimljiva Hrvatima željnim skijanja jest Bosna i Hercegovina. Za ulaz, doduše, nije potreban negativan PCR test, ali jest za povratak u Hrvatsku.

Na Sljemenu zimska idila počela, turisti stižu, čeka se dozvola Stožera: "Ne vidim nijedan razlog zašto se ne bi dopustilo skijanje za školarce"

Europa se zatvara, a naši susjedi otvorili sezonu skijanja. Računaju na goste iz Hrvatske, a nude i "korona garancije"

No, i tome su doskočili u nekim poznatim bosanskim skijalištima. Primjerice, hotelijeri svojim gostima koji kod njih borave sedam ili više dana refundiraju 40 eura za PCR test koji se može napraviti na samom skijalištu na Jahorini, kažu nam u agenciji Palma Travel.

"Imali smo nešto upita, ali naša produkcija je bila fokusirana na druge zemlje. Bosnu i Hercegovinu zasad odrađujemo samo na upit", kažu nam u toj agenciji.