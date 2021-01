Nacionalni stožer je objavio da je u Hrvatskoj 230 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

U Hrvatskoj je 230 novih slučajeva koronavirusa, objavio je Nacionalni stožer. 3141 osoba testirana je na koronavirus, što daje postotak pozitivnih od 7,32 posto. Još je 17 osoba završilo na respiratoru.

Preminulo je 35 osoba.

Krunoslav Capak je rekao da je na tjednoj bazi pad od 14,5 posto novozaraženih. Incidencija je 366,4 s današnjim danom, najviša je u Međimurskoj županiji.

U odnosu na ostale zemlje EU-a prema 14-dnevnoj stopi incidencije Hrvatska je na 14. mjestu, najvišu stopu ima Češka.

Hrvatska je po stopi smrtnosti na 20. mjestu. Udio pozitivnih u ukupno testiranima je 20,7 u posljednjih 14 dana.

29.746 osoba je do jučer cijepljeno protiv koronavirusa, od čega gotovo 15 tisuća u domovima za starije i gotovo 13 tisuća djelatnika u zdravstvu.

"Doista bilježimo pozitivne epidemiološke trendove, broj novozaraženih je manji. Vidljivo je da postupno popušta pritisak na zdravstveni sustav", rekao je Vili Beroš, ministar zdravstva, dodajući da nikako ne smijemo ugroziti taj trend zbog trećeg vala koji se već događa u drugim zemljama, a koji je posljedica blagdana.

"Nikako se ne smijemo opustiti. Američki znanstvenici su ustanovili da je više od 50 posto ljudi zaraženo od asimptomatskih bolesnika. Oni šeću oko nas i prenose zarazu", rekao je Beroš, dodajući da to naglašava potrebu nošenja maski i držanja distance.

Beroš je rekao da je u petak završena postupna ocjena cjepiva AstraZenece te da su im postavljeni određeni upiti. Očekuje se da će AstraZeneca uskoro odgovoriti na ta pitanja, a da bi EMA do kraja mjeseca trebala dati pozitivno mišljenje, nakon čega ćemo dobiti i to cjepivo.

Alemka Markotić je rekla da je posljednjih dana znatno manji pritisak na zdravstveni sustav, a tijekom vikenda je bio "začuđujuće mali broj pregleda". Dodala je da Pfizerovo cjepivo djeluje na nove mutante, što je pokazalo američko istraživanje. Dobra vijest je i da imunitet osoba kod nas koje su preboljele koronavirus traje osam mjeseci. I nakon cjepiva AstraZenece imunitet bi se trebao zadržavati do godine dana i više, rekla je Markotić.

Sutra nam stiže još 3600 cjepiva Moderne, potvrdio je Capak, a ukupno je u siječnju i veljači planiranna isporuka 52 tisuće toga cjepiva. Objasnio je i slučaj Željke Karin, šefice splitskog Zavoda za javno zdravstvo, koja je imala rizični kontakt prije cijepljenja. Ne bi trebalo biti nikakvih posljedica zbog toga što se cijepila dok je bila u inkubaciji.

Capak nema informaciju koliko je osoba testirano brzim testovima u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Stožer će 15. siječnja u sklopu novih mjera odlučiti i da osobe koje dolaze iz UK i Južnoafričke Republike, a možda i osobe iz još nekih zemalja, moraju u 14 dana samoizolacije, a mogu je prekinuti ako nakon sedam dana naprave test koji bude negativan, otkrio je Capak. Trenutno se ne razmatra olakšavanje sadašnjih graničnih procedura.

Na pitanje hoće li biti kakvih restrikcija za osobe koje se ne budu cijepile, Davor Božinović je rekao da se o tome u ovom trenutku ne vode razgovori. "Vidjet ćemo kako će se to riješiti na razini Europske unije. Moguće je da se to dogodi na razini EU-a, pa i šire, znamo da su neke zrakoplovne kompanije najavile da će to postaviti kao uvjet za prodaju karata, ali zasad ne vodimo razgovore o tome", rekao je ministar Božinović.

Otkrio je da je u tijeku sastanak ministra obrazovanja Radovana Fuchsa i zagrebačkog odjela za obrazovanje. "Izvjesno je da će poseban izazov biti organizacija nastave na područjima pogođenim potresom. Ovaj tjedan bi mogao biti sastanak sa županima, postoji mogućnost da bude neka vrsta decentraliziranih preporuka. Postoje argumenti za i protiv, vidjet ćemo koji će prevagnuti", rekao je Božinović, dodajući da epidemiološka situacija još nije stabilna za preveliko opuštanje.

Što se tiče kampanje za cijepljenje Capak je rekao da će ona obuhvatiti sve tipove medija, društvene mreže, TV, radio, plakate, brošure, znanstvene skupove te da će se sigurno javno htjeti cijepiti neke od poznatih osoba, ali ne zna kad će se to dogoditi.

Prema procjenama, ukoliko se registrira AstraZeneca, cijepit će se 50 posto stanovništva Hrvatske, odnosno toliko ćemo imati cjepiva, rekao je Capak.

