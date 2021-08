Sinj u protekla dva dana bilježi porast broja novozaraženih koronavirusom. Zabilježili su 42 nova slučaja zaraze, što je trostruko više u odnosu na prošli tjedan u srijedu i četvrtak, kada su imali 14 novooboljelih. Razgovarali smo sa sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem koji je prokomentirao trenutno stanje s virusom u gradu, ali i predstojnikom klinike koji ne dijeli njegovo mišljenje.

Sinjska alka održana je prije 11 dana, što je dovoljan odmak da bi se vidjelo utječe li to na brojku novozaraženih na tom području. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj za DNEVNIK.hr je prokomentirao trenutno stanje u gradu te tvrdi kako Alka nije razlog porasta broja zaraženih.

''Mi smo turistička država. Porast je i u okolnim gradovima i općinama, kao i u Zagrebu. Meni je žao što je porast, ali meni kao gradonačelniku je u interesu da što više ljudi dođe u Sinj. Ti dani su ključni za ljude koji rade da prehrane svoju obitelj'', rekao je Bulj te dodaje kako nije bilo porasta novozaraženih u razdoblju od 15. srpnja, kada su trajali ''Dani Alke i Velike Gospe''.

''Nikome nije bilo zabranjeno cijepljenje ili testiranje. Dapače, sve smo organizirali'', kazao je gradonačelnik.

Napomenuo je da nije bilo skoka novozaraženih ni nakon Thompsonovog koncerta, kao ni nakon Hladnog piva. ''Sve je održano u skladu s epidemiološkim mjerama'', rekao je Bulj.

Kao velik problem Bulj je istaknuo mlade koji, kako tvrdi u velikom broju odlaze na zabave u Bosnu i Hercegovinu. ''Nerazumno mi je da tisuće ljudi odlazi u Livno na zabave i time ugrožavaju živote'', rekao je Bulj i usporedio s desecima tisuća hodočasnika nisu mogli biti u kafićima ili restoranima jer u to vrijeme ne rade.

''Hrvatska je definirala da su granice otvorene. Imamo tisuće ljudi na plažama, a cijelo vrijeme se govori o Sinju. Nažalost u cijeloj Hrvatskoj su povećanja brojeva'', ističe Bulj.

Procijepljeno manje od 27 posto ljudi

U Splitsko-dalmatinskoj županiji procijepljeno je ukupno 27,69 posto ljudi, a u Sinju 26,61 posto. ''Ako u ovih godinu dana nismo ustanovili kako se zaraza širi, što sada očekujemo'', rekao je predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić za DNEVNIK.hr na porast broja novozaraženih nakon sinjske Alke. ''To je rezultat okupljanja, bez sumnje. Ako Bulj nije u stanju poslušati što kaže struka, to je njegov problem'', smatra Ivić.

Miro Bulj i Zoran Milanović u Sinju Foto: Ivo Cagalj

Iako u Hrvatskoj bilježimo porast broja novozaraženih, Ivić misli da brojke neće biti loše kao prošle godine.

Podsjećamo, u srijedu su iz Ministarstva turizma objavili odlične vijesti za ovogodišnju turističku sezonu. Od ukupnog broja noćenja u 2021. godini, 46,6 milijuna su ostvarili strani turisti, dok su 8,7 milijuna ostvarili domaći turisti.

''Od početka ove godine ujedno je ostvareno i devet milijuna turističkih dolazaka, odnosno Hrvatsku je u ovoj godini posjetilo već 1,2 milijuna turista više nego li protekle godine'', izvijestili su iz Ministarstva.

Boban: Postoje i objektivni razlozi za povećanje zaraženih

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u petak je izjavio kako postoje i objektivni razlozi za povećanje broja zaraženih koronavirusom na području te županije, u kojoj trenutačno boravi više od 800 tisuća ljudi među kojim i veliki broj turista.

"Imamo veliki broj turista, ali ukupan broj ljudi koji trenutno borave u Splitsko-dalmatinskoj županij (SDŽ) premašuje 800 tisuća, a u Istri s domaćim stanovništvom i brojem turista ukupno je između 350 i 400 tisuća ljudi. To je jedan od objektivnih razloga većeg broja zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji," rekao je Boban novinarima.

On je to kazao odgovarajući na upit kako komentira činjenicu da je Splitsko-dalmatinska županija najzaraženija u Hrvatskoj, iako i u Istarskoj županiji ima mnogo turista ta županija nije zaražena kao što je Splitsko- dalmatinska.

"Drugi također objektivan razlog jest da mi (Splitsko-dalmatinska županija) imamo daleko najdužu granicu sa susjednom BiH i jako puno mladih ljudi odlazi i u BiH u večernjim satima ili na niz svadbenih događaja, što je također jedan objektivnih razloga veće zaraženosti u našoj županiji," istaknuo je Boban.

Naglasio je kako je najvažnije pridržavati se epidemioloških mjera po preporukama struke, te shvatiti kako je cijepljenje jedini primarni lijek za suzbijanje koronavirusa.

Po Bobanovim riječima posebice treba voditi računa o starijem stanovništvu. "Stariji ljudi manje izlaze iz kuće u ova vruća vremena i nisu toliko izloženi fluktuacijama stanovništva i turista pa ni masovnim okupljanjima, ali jesu mladi ljudi - njihova djeca, unuci, unuke koji kad dođu kući zasigurno žele pozdraviti baku i djeda pa tako vjerojatno ne imajući nekakve izražene simptome prenose starijima zarazu," rekao je Boban.

Upozorio je kako moramo pokazati dodatnu brigu i pažnju za školarce u rujnu kad počinje nova školska godina za osnovce.

Pozvao je na potrebu cijepljenja, rekavši kako se ono ovih dan organizira i u područjima Dalmatinske zagore.