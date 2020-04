Dok se ljudi bore s koronavirusom, s virusima se bore i bića koja žive pod morem. Opasni parazit je uzrokovao masovnu smrtnost periski u Sredozemlju, pa su njih 300-tinjak znanstvenici iz pulskog akvarija izuzeli iz mora i stavili u - karantenu.

U desetak se bazena u pulskom akvariju čuvaju jedine periske na Sredozemlju za koje sa 100 postotnom sigurnošću možemo reći da su zdrave.

"One su ovdje od kraja siječnja, a mi se nadamo da će biti ovdje što kraće, da će stvoriti nekakav imunitet i da ćemo ih moći vratiti u more", rekla je Martina Benazić, biologinja mora.

Njih je, naime, 2016. godine počela uništavati smrtonosna zaraza u obliku parazita, koja im je ozbiljno zaprijetila izumiranjem.

"Možemo reći da će u najboljem slučaju oporavak periski u najbolju ruku biti spor, a u goroj varijanti do neke mjere obnova populacija čak je i upitna", rekao je Tomislav Šarić s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Osobito težak će biti oporavak ako se potvrde sumnje da je parazit zahvatio i istarsko podmorje i Tršćanski zaljev, donedavno sigurne oaze.

"Primjetili smo djelomično većinu otvorenih periski. To bi moglo upućivati na potencijalni mortalitet", rekao je biolog Neven Iveša.

U Puli će ih tim znanstvenika pokušati i razmnožiti. Do sada je to uspjelo tek španjolskim kolegama, no samo do ličinačkog stadija od 20-ak dana.

"Tako da ćemo probati vrlo brzo napraviti jednu indukciju mrijest prije njihove prirodne mrijesti u moru pa ćemo onda znati nešto više. Sve je sada u nekom eksprimentalnom razvoju", rekla je Milena Mičić, direktorica Aquariuma Pula.

Pitanje je sada može li tih 300-tinjak periski u izolaciji sačuvati svoju vrstu.

