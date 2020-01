Šokantne snimke uginulih periski dolaze s ušća Neretve. Endemu Mediterana prijeti izumiranje. Bakterija i parazit uništava je i u Jadranskom moru.

Strašan prizor na ušću Neretve, gdje su snimljene stotine uginulih periski.

"Interesantno, ovo nikad nije ovako bilo", čudi se i Andrija Buntić, ribar iz Komina.

Izbačene su na pijesak, među njima ima velik broj mladih, ali i odraslih od pola metra do 70 cm. Pomor je uočilo društvo Brkata sjenica, a o svemu su obavijestili nadležne ustanove.

"Mi smo našli više od 1000 uginulih periski. Budući da sam sportski ribolovac već sam ovo viđao, ali u ovim količinama ne", kazao je Jure Gujinović iz ornitološkog društva Brkata sjenica.



Masovni pomor periski u Španjolskoj počeo je još 2016., sada se brzo širi Jadranom. Masovna uginuća zabilježena su u akvatorijima Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra ...

"Kod Telašćice je također masovni pomor. Postoje dva uzročnika. Jedan je parazit, drugi bakterija. Kolege uz Zadra rade histološke preparate i nadam se da će uskoro imati neke rezultate“, rekao je Nenad Antolović iz Instituta za more i priobalje u Dubrovniku.



Klimatske promjene u ovom slučaju nisu uzrok, ali jesu razlog takvih razmjera. More je sve toplije, a to pogoduje razvoju ovih bakterija i parazita, dolazi do lakšeg širenja. Struka istražuje ovu pojavu, no konkretnog rješenja nema.

U dubrovačkom Institutu za more čuva se nekoliko desetaka periski kako bi se u trenutku kada se riješi parazit i bakterija, mogle vratiti u svoje prirodno stanište, u Jadransko more.

Periska je zaštićena vrsta čiji su izlov, skupljanje te trgovina strogo zabranjena. Sada kada joj priroda prijeti - na čovjeku je da posebno pazi na ovu vrstu.

